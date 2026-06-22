La expectativa se concentra en Texas para el decisivo choque entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que definirá al líder absoluto del sector tras los exitosos debuts de ambas escuadras en suelo norteamericano. La Albiceleste llega con la etiqueta de vigente monarca y la firme intención de amarrar su clasificación anticipada a la ronda eliminatoria. En contraste, Das Team busca imponer su rigor táctico para dar la campanada del torneo frente al amplio favorito sudamericano.

La escuadra dirigida por Lionel Scaloni aterriza en el sur del país norteamericano tras exhibir su jerarquía al golear 3-0 a Argelia durante su primer compromiso de la fase de grupos. El astro Lionel Messi acaparó los reflectores internacionales al celebrar su histórico partido número doscientos con la selección anotando un soberbio triplete. Esta brillante actuación individual permitió al capitán argentino igualar el récord absoluto del alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo. El cuerpo técnico del combinado argentino mantiene intacta la estructura medular del equipo buscando replicar la posesión del balón para someter a la zaga europea desde el inicio. Sumar una nueva victoria garantizaría la tranquilidad del equipo campeón de cara al cierre de la fase inicial.

Por su parte, la selección de Austria encara este reto mayúsculo luego de vencer 3-1 al debutante combinado de Jordania sobre la cancha del Levi’s Stadium de Santa Clara en California. El esquema diseñado por el técnico Ralf Rangnick sufrió mayores complicaciones de las proyectadas para doblegar la resistencia del aguerrido conjunto asiático. La victoria europea se selló apenas en el tiempo de compensación mediante un penal ejecutado por el veterano Marko Arnautovic, quien ingresó de cambio para reafirmar su estatus como líder de apariciones y máximo goleador histórico del país. El historial directo entre estas dos naciones apenas registra dos enfrentamientos de carácter amistoso, dejando un saldo de una victoria argentina y un empate.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Austria EN VIVO HOY 22 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Quién ganó el partido Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Partido Resultado Goles Argentina -- -- Austria -- --

¿Qué canales transmiten el partido Argentina vs. Austria EN VIVO hoy 22 de junio?

En Sudamérica, el partido entre Argentina y Austria será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Asimismo, se podrá ver por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse vía streaming por ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina - Austria por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios del Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Estados Unidos: 1:00 p.m. (ET), 12:00 p.m. (CT), 11:00 a.m. (MT), 10:00 a.m. (PT).

España: 7:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

Perú: 12:00 p.m.

Colombia: 12:00 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Brasil: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.