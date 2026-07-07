Un partido de pronóstico reservado es el que protagonizan Argentina vs. Egipto. Lionel Messi y Mohamed Salah, dos grandes figuras del fútbol mundial se miden en el Mercedes-Benz Stadium por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El equipo Albiceleste llegó hasta esta instancia tras una agónica victoria con los caboverdianos; por su parte, los africanos lograron vencer a Australia por penales para hacer historia en ese torneo.

Argentina vs. Egipto por octavos de final del Mundial 2026: Resultado

Equipo / Resultado Goles Argentina Egipto

Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026 - Previa del partido

Argentina aseguró su clasificación a octavos de final tras imponerse 3-2 a Cabo Verde en un partido de alta intensidad que se definió en la prórroga, con el triunfo confirmado en el acta oficial de la FIFA. Cabo Verde igualó en dos ocasiones y forzó el tiempo extra, pero la Albiceleste terminó inclinando la balanza para meterse entre los 16 mejores.

Por su parte, Egipto avanzó después de un empate 1-1 frente a Australia en 120 minutos y un triunfo por 4-2 en la tanda de penales, según el reporte oficial del partido en FIFA.com. Consulta estadísticas, alineaciones y detalles del encuentro en la fuente oficial para contexto y verificación.

Horarios del partido: 13.00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 12:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 11:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 10:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 18:00 (España).

Televisación: TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ y Telefé (Argentina) / Canal 5 (Uruguay) / DAZN (España) / TV Azteca, TUDN, ViX (México) / DSports, Caracol, DGO, RCN (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / DGO, DSports, Televen (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, Universo, Fix ONE y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica).