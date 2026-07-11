Es la hora de conocer al último semifinalista de este Mundial 2026. Con el enfrentamiento de Francia vs. España de un lado, la Inglaterra de Kane y Bellingham está a la espera de conocer a su rival, que justamente saldrá del choque Argentina vs. Suiza, quienes jugaron desde el Arrowhead Stadium de Kansas City. A continuación, te dejaré con el resultado final del partido, quién ganó y quiénes fueron los anotadores del enfrentamiento de esta noche de Argentina-Suiza.
Resultado del partido Argentina vs. Suiza
Sigue el resultado del partido Argentina vs. Suiza por cuartos de fina de la Copa Mundial 2026.
|Equipos
|Resultado del partido
|Argentina
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|Suiza
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Argentina vs. Suiza por cuartos de final: previa del partido
Luego de una clasificación agónica, donde Argentina iba perdiendo 0-2 ante Egipto y logró darle vuelta en los 15 minutos finales, con un tanto de Enzo Fernández sobre el final para poner el 3-2 definitorio, los de Lionel Scaloni van en busca de una nueva semifinal en el Mundial.
En frente, los suizos tienen el partido más importante en su historia, con la chance de dejar en el camino a la Scaloneta y clasificar a la primera semifinal de un Mundial en su historia. Suiza eliminó en los octavos de final a Colombia en tanda de penales, tras igualar sin goles en los más de 120 minutos.
Resultados de Argentina en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo J: Triunfo 3 a 0 vs. Argelia. Hat-trick de Lionel Messi.
- Fecha 2 del Grupo J: Triunfo 2 a 0 vs. Austria. Goles de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.
- Fecha 3 del Grupo J: Triunfo 3 a 1 vs. Jordania. Goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez (penal) y Lionel Messi. Descontó Mousa Al-Tamari para los jordanos.
- 16vos de final: Triunfo 3 a 2 vs. Cabo Verde (tiempo suplementario). Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y un autogol de Diney Borges. Para Cabo Verde marcaron Duarte y Lopes Cabral.
- Octavos de final: Triunfo 3 a 2 vs. Egipto. Argentina avanzó a los cuartos de final tras imponerse en un partido muy disputado.
Resultados de Suiza en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo B: Empate 1 a 1 vs. Catar. Gol de Breel Embolo (Akram Afif anotó para los cataríes).
- Fecha 2 del Grupo B: Triunfo 2 a 0 vs. Bosnia y Herzegovina. Goles de Dan Ndoye y Zeki Amdouni.
- Fecha 3 del Grupo B: Triunfo 2 a 1 vs. Canadá. Goles de Breel Embolo y Michel Aebischer (Jonathan David descontó para los canadienses).
- 16vos de final: Triunfo 2 a 0 vs. Argelia. Goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.
- Octavos de final: Empate 0 a 0 vs. Colombia (victoria 4-3 en penales). Suiza avanzó a los cuartos de final tras imponerse en la tanda de penales