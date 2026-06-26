Ahora mismo, Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan en el Estadio Houston por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El partido está siendo muy intenso y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo.
¿A qué hora inició EN VIVO el Cabo Verde vs. Arabia Saudita en distintos países del mundo?
El juego Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- España: 2:00 am del sábado 27 de junio
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Cabo Verde vs. Arabia Saudita?
Este viernes 26 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial 2, Movistar+
- Alemania: Das Erste, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
Resultado final del Cabo Verde vs. Arabia Saudita
En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026.