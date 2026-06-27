Revisa esta nota para que sepas cómo quedó el Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas cómo quedó el Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Ahora mismo, Colombia y Portugal se enfrentan en el Estadio Miami por la Fecha 3 del Grupo K de la Copa Mundial 2026. El partido está siendo muy intenso y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo.

El Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora inició EN VIVO el Colombia vs. Portugal en distintos países del mundo?

El juego Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:30 pm
  • Estados Unidos (CT): 6:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:30 pm
  • España: 1:00 am del domingo 28 de junio
  • México (CDMX): 5:30 pm
  • Puerto Rico: 7:30 pm
  • República Dominicana: 7:30 pm
  • Panamá: 6:30 pm
  • Costa Rica: 5:30 pm
  • El Salvador: 5:30 pm
  • Guatemala: 5:30 pm
  • Honduras: 5:30 pm
  • Nicaragua: 5:30 pm
  • Argentina: 8:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:30 pm
  • Uruguay: 8:30 pm
  • Chile (Santiago): 7:30 pm
  • Paraguay: 8:30 pm
  • Bolivia: 7:30 pm
  • Venezuela: 7:30 pm
  • Ecuador: 6:30 pm
  • Perú: 6:30 pm
  • Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia vs. Portugal?

Este sábado 27 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
  • Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Disney+ Premium Sur, ditu
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes, ViX

Resultado final del Colombia vs. Portugal

En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Colombia vs. Portugal por la Fecha 3 del Grupo K de la Copa Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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