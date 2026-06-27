Ahora mismo, Colombia y Portugal se enfrentan en el Estadio Miami por la Fecha 3 del Grupo K de la Copa Mundial 2026. El partido está siendo muy intenso y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo.
¿A qué hora inició EN VIVO el Colombia vs. Portugal en distintos países del mundo?
El juego Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:30 pm
- Estados Unidos (CT): 6:30 pm
- Estados Unidos (MT): 5:30 pm
- Estados Unidos (PT): 4:30 pm
- España: 1:00 am del domingo 28 de junio
- México (CDMX): 5:30 pm
- Puerto Rico: 7:30 pm
- República Dominicana: 7:30 pm
- Panamá: 6:30 pm
- Costa Rica: 5:30 pm
- El Salvador: 5:30 pm
- Guatemala: 5:30 pm
- Honduras: 5:30 pm
- Nicaragua: 5:30 pm
- Argentina: 8:30 pm
- Brasil (Brasilia): 8:30 pm
- Uruguay: 8:30 pm
- Chile (Santiago): 7:30 pm
- Paraguay: 8:30 pm
- Bolivia: 7:30 pm
- Venezuela: 7:30 pm
- Ecuador: 6:30 pm
- Perú: 6:30 pm
- Colombia: 6:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia vs. Portugal?
Este sábado 27 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Disney+ Premium Sur, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX
Resultado final del Colombia vs. Portugal
En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Colombia vs. Portugal por la Fecha 3 del Grupo K de la Copa Mundial 2026.