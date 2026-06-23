La selección de Colombia se enfrentó este martes 23 de junio a RD Congo por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro generó expectativa entre los aficionados cafeteros, ya que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó motivado tras haber conseguido una importante victoria en su debut mundialista frente a Uzbekistán.
Por su parte, RD Congo se convirtió en una de las sorpresas de la primera jornada después de rescatar un valioso empate ante Portugal. El conjunto africano mostró solidez defensiva frente a uno de los favoritos del grupo, por lo que llegó al compromiso contra Colombia con la intención de seguir sumando puntos y acercarse a los octavos de final.
¿Quién ganó el partido Colombia vs. RD Congo?
|Partido
|Marcador final
|Colombia vs. RD Congo
¿Cuál es el próximo partido de Colombia en el Mundial 2026?
Luego de enfrentar a RD Congo, la selección colombiana volverá a la acción en la tercera y última jornada del Grupo K.
|Próximo partido
|Fecha
|Colombia vs. Portugal
|27 de junio de 2026
El encuentro será clave para definir las posiciones finales del grupo y las opciones de clasificación a los octavos de final.
¿Cuál es el próximo partido de RD Congo en el Mundial 2026?
La selección congoleña también cerrará su participación en la fase de grupos con un partido decisivo.
|Próximo partido
|Fecha
|RD Congo vs. Uzbekistán
|27 de junio de 2026
Dependiendo de lo que ocurra frente a Colombia, el combinado africano podría llegar a la última fecha con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.