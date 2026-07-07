El BC Place de Vancouver ha sido el escenario de un gran partido y el último que hemos disfrutado de esta ronda de los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026, tras el choque de Colombia vs. Suiza. Los cafeteros y los suizos nos regalaron un buen enfrentamiento de principio a fin, con figuras en el campo como Kobel, Xhaka, Ndoye, Luis Díaz, James Rodríguez, entre otros. Aquí te cuento más detalles de este partido.

¿Quién ganó Colombia vs. Suiza hoy por el Mundial 2026?

Colombia y Suiza nos regalaron un duelo de infarto por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026, encuentro que se ha disfrutado este martes 7 de julio desde el BC Place de Vancouver. A continuación, te dejaré con todos los datos sobre quién ganó el partido, cuál fue el marcador exacto y quiénes fueron los anotadores de los goles de este enfrentamiento .

País Goles Suiza Colombia

Historial Colombia vs. Suiza por Mundiales de Fútbol

Colombia y Suiza solo se han enfrentado una vez en la historia de los Mundiales, un antecedente que favorece a la Tricolor. Ese único duelo se disputó en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 y terminó con victoria colombiana por 2-0, gracias a los goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano. A pesar del triunfo, el resultado no fue suficiente para evitar la eliminación del equipo dirigido por Francisco Maturana, que quedó fuera del torneo tras una campaña marcada por las altas expectativas.

Más de tres décadas después, Colombia y Suiza vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo, esta vez en una instancia de eliminación directa. Aunque el historial mundialista sigue siendo muy corto, la selección cafetera conserva una ventaja perfecta frente al conjunto europeo, con una victoria, ningún empate, ninguna derrota y un balance de 2-0 en goles. Este nuevo enfrentamiento representa la primera ocasión en que ambos países se cruzan en una fase de eliminación de un Mundial.