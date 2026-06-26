España y Uruguay llegan a la última jornada del Grupo H con el pase a los dieciseisavos de final todavía en juego. El encuentro, que se disputará este viernes en el Estadio Akron de Guadalajara, marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones y definirá tanto las posiciones finales de la zona como sus posibilidades de avanzar en el Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién va ganando el partido España vs. Uruguay EN VIVO hoy por el Mundial 2026?

El marcador de España vs. Uruguay puede cambiar el destino del Grupo H en cuestión de minutos. Consulta quién va ganando el partido EN VIVO, los autores de los goles y todas las incidencias de una noche decisiva para las aspiraciones mundialistas de ambas selecciones.

PARTIDO MARCADOR GOLES España - - Uruguay - -

Previa del España vs. Uruguay

La situación es especialmente delicada para la Celeste. Con apenas dos puntos después de igualar sus dos primeros compromisos, el equipo de Marcelo Bielsa necesita sumar frente a España para no depender exclusivamente de otros resultados. Un empate lo obligaría a mirar de reojo lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita, además de prestar atención a la diferencia de goles. Una derrota, en cambio, lo dejaría al borde de la eliminación. Incluso una victoria podría cambiar por completo el panorama y colocarlo en la cima del grupo.

España atraviesa un escenario más favorable. La selección de Luis de la Fuente lidera la clasificación con cuatro unidades y depende de sí misma para terminar como primera. El empate también le permitiría asegurar su presencia en la siguiente ronda, aunque el objetivo pasa por conseguir un triunfo que evite cualquier tipo de cálculo y confirme el liderato de manera definitiva.

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La goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita devolvió la tranquilidad al combinado español después del empate en su debut ante Cabo Verde. Aquella actuación dejó señales positivas tanto en el funcionamiento colectivo como en las decisiones del seleccionador, que introdujo varias modificaciones en el once inicial y quedó satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas.

Uno de los nombres propios vuelve a ser Lamine Yamal. La joven figura española dejó atrás las molestias musculares que condicionaron su arranque en el torneo y ya mostró destellos de su mejor versión en el compromiso anterior. Ante Arabia Saudita solo disputó la primera mitad, suficiente para marcar diferencias y administrar esfuerzos. Frente a Uruguay, se espera que tenga una participación mucho más extensa.

También ganan protagonismo Nico Williams y Mikel Merino, dos piezas fundamentales en la conquista de la Eurocopa 2024. Ambos continúan en proceso de recuperar su mejor estado físico y el cuerpo técnico considera fundamental que lleguen en plenitud a la fase eliminatoria, donde España espera consolidar su candidatura al título.

La Roja no solo persigue la clasificación. El objetivo es avanzar como líder del Grupo H para encarar los dieciseisavos de final en Los Ángeles y mantener una ruta favorable rumbo a las rondas decisivas del campeonato, con Dallas y Nueva Jersey como posibles escalas en su camino hacia la final del 19 de julio.

Uruguay, por su parte, encara el encuentro con varias incógnitas en la formación titular. La noticia más alentadora para Bielsa pasa por la recuperación de José María Giménez, quien se perdió los dos primeros partidos debido a un problema en el tobillo. El defensor volvió a entrenarse con normalidad y todo apunta a que regresará al centro de la zaga. Su presencia permitiría que Mathías Olivera vuelva a ocupar su posición natural como lateral izquierdo.

No todas las novedades son positivas para la selección uruguaya. Giorgian De Arrascaeta continúa fuera de combate por una lesión muscular, mientras que Ronald Araújo trabaja contrarreloj para llegar en condiciones al compromiso. El defensor ha completado sesiones con balón durante los últimos días y las sensaciones dentro del cuerpo técnico son optimistas respecto a una posible participación.

Otra de las decisiones que mantiene abierta Bielsa se encuentra bajo los tres palos. Fernando Muslera, que regresó a la selección después de haber anunciado su retiro internacional tras Catar 2022, recuperó la titularidad en el arranque del Mundial. Sin embargo, su actuación frente a Cabo Verde, marcada por un error que terminó en gol, reactivó el debate sobre la posibilidad de que Sergio Rochet vuelva a ocupar la portería.

Con la presión de obtener un resultado positivo y varias dudas por resolver, Uruguay se presenta ante uno de los desafíos más complejos de su campaña mundialista. España, en cambio, busca aprovechar el impulso generado por su última victoria para confirmar su condición de favorita dentro del grupo.

Además del componente deportivo, ambos equipos tendrán que adaptarse a las condiciones de Guadalajara. El Estadio Akron se encuentra a unos 1.670 metros sobre el nivel del mar, una circunstancia inédita para ambas selecciones en este Mundial. España ya tuvo una experiencia similar durante un amistoso disputado en Puebla, mientras que Uruguay ha desarrollado toda su preparación en zonas de menor altitud y jugará por primera vez en estas condiciones durante el torneo.

Historial de partidos entre España y Uruguay

España y Uruguay protagonizan uno de los cruces más tradicionales entre selecciones europeas y sudamericanas. Sin embargo, la estadística favorece claramente a La Roja: Uruguay nunca ha derrotado a España en el historial absoluto.

Fecha Competición Partido Resultado 04/07/1950 Mundial Brasil 1950 Uruguay vs. España 2-2 23/06/1966 Amistoso España vs. Uruguay 1-1 23/05/1972 Amistoso España vs. Uruguay 2-0 24/05/1978 Amistoso Uruguay vs. España 0-0 13/06/1990 Mundial Italia 1990 España vs. Uruguay 0-0 04/09/1991 Amistoso España vs. Uruguay 2-1 18/01/1995 Amistoso España vs. Uruguay 2-2 17/08/2005 Amistoso España vs. Uruguay 2-0 06/02/2013 Amistoso España vs. Uruguay 3-1 16/06/2013 Copa Confederaciones España vs. Uruguay 2-1 26/06/2026 Mundial FIFA 2026 Uruguay vs. España En juego / por disputarse

El partido del Mundial 2026 corresponde al undécimo enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Balance histórico

Estadística Total Partidos jugados 10 Victorias de España 5 Empates 5 Victorias de Uruguay 0 Goles de España 16 Goles de Uruguay 8

España mantiene un invicto histórico frente a Uruguay con cinco triunfos y cinco empates.

Historial en Copas del Mundo

Las dos selecciones se habían enfrentado únicamente dos veces en Mundiales antes de la edición 2026 y ambos encuentros terminaron empatados.

Mundial Resultado Brasil 1950 Uruguay 2-2 España Italia 1990 España 0-0 Uruguay

Por lo tanto, antes del duelo de Guadalajara 2026, el historial mundialista mostraba dos empates, cero victorias para España y cero para Uruguay.

Dato curioso

El primer enfrentamiento entre ambos países ocurrió en el Mundial de Brasil 1950, torneo que terminaría consagrando a Uruguay con el histórico “Maracanazo”. Aquel partido terminó 2-2 gracias a un doblete de Estanislao Basora para España y goles de Obdulio Varela y Alcides Ghiggia para la Celeste.

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)