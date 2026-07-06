Estados Unidos y Bélgica protagonizan un intenso partido. Cada uno apelando a su estilo de juego, intentan lograr el resultado que les permita clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026. Si bien el conjunto norteamericano tiene el aliento de su gente, quienes se dieron cita en el Lumen Field (Estadio Seattle), el cuadro europeo busca marcar la pauta en el compromiso.

Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por Mundial 2026: resultado del partido

Resultado Goles Estados Unidos 1 (Malik Tillman 31′) Bélgica 4 (Charles De Ketelaere 9′, 33′ / Hans Vanaken 57′ / Romelu Lukaku 90+3′)

Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026 - Previa del partido

Estados Unidos llega a los octavos de final con gratas sensaciones. Son los coanfitriones del Mundial y están mostrando un gran nivel en su juego. Si bien el reto de superar a Bélgica suena complicado, el cuadro liderado por Mauricio Pochettino no se corre al reto.

El entrenador argentino es especialista en estos tipos de compromiso. Sabe cómo ceder el protagonismo a su rival y aprovechar sus deficiencias para hacer atacar. En la previa del compromiso, la decisión de la FIFA de levantar la sanción al futbolista estadounidense Folarin Balogun desató polémica.

Pochettino saludó la decisión de la FIFA, indicó que es una medida que celebraron y puntualizó que Folarin fue amonestado con la tarjeta roja de manera injusta. Por ello, el máximo ente del fútbol actuó con equidad.

El Bélgica - Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

“Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia y Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta”, expresó el entrenador de Estados Unidos.