Paraguay regresó este viernes a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, pero su esperado reencuentro con el torneo terminó en una dolorosa derrota por 4-1 frente a una contundente selección de Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El conjunto anfitrión construyó su victoria gracias a un autogol de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y un espectacular tanto de Giovanni Reyna.

El equipo de las Barras y las Estrellas impuso condiciones desde el inicio y resolvió gran parte del encuentro durante la primera mitad. Apenas a los siete minutos, Bobadilla introdujo el balón en su propia portería y firmó el primer autogol del Mundial 2026, además de la anotación más rápida del certamen hasta el momento.

Con Paraguay todavía intentando acomodarse en el campo, Balogun apareció para ampliar la ventaja al minuto 30 y volvió a golpear en el tiempo añadido de la primera parte para encaminar una goleada que reflejaba la superioridad estadounidense. Gracias a sus dos conquistas, el delantero del Mónaco se convirtió en el primer líder de la tabla de goleadores del torneo.

La Albirroja mostró una mejor versión tras el descanso y encontró premio a su reacción con el descuento de Mauricio Magalhaes Prado al minuto 73. Sin embargo, cuando parecía que el marcador ya no se movería más, Giovanni Reyna selló la noche con un potente remate desde fuera del área cerca del final del encuentro para establecer el definitivo 4-1.

La primera fecha del Grupo D concluirá este sábado con el compromiso entre Australia y Turquía, resultado que terminará de configurar la clasificación inicial de la zona.

Resultado final: Estados Unidos vs. Paraguay

Partido Resultado Estados Unidos vs. Paraguay 4-1

¿Qué canales transmiten el partido Estados Unidos vs. Paraguay?

En Sudamérica, el partido entre Estados Unidos y Paraguay será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse en televisión abierta mediante Canal 5 Televisa y Azteca 7, en televisión de paga por TUDN y también vía streaming en ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Tubi, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

Horarios del Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Estados Unidos: 9:00 p.m. (ET), 8:00 p.m. (CT), 7:00 p.m. (MT), 6:00 p.m. (PT).

España: 3:00 a.m. del 13/06

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.