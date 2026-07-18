Ahora mismo, Francia e Inglaterra se enfrentan en el Estadio Miami por el tercer puesto del Mundial 2026. El partido está siendo muy intenso y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo.
¿A qué hora inició EN VIVO el Francia vs. Inglaterra en distintos países del mundo?
El juego Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 5:00 pm
- Estados Unidos (CT): 4:00 pm
- Estados Unidos (MT): 3:00 pm
- Estados Unidos (PT): 2:00 pm
- España: 11:00 pm
- México (CDMX): 3:00 pm
- Puerto Rico: 5:00 pm
- República Dominicana: 5:00 pm
- Panamá: 4:00 pm
- Costa Rica: 3:00 pm
- El Salvador: 3:00 pm
- Guatemala: 3:00 pm
- Honduras: 3:00 pm
- Nicaragua: 3:00 pm
- Argentina: 6:00 pm
- Brasil (Brasilia): 6:00 pm
- Uruguay: 6:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 6:00 pm
- Bolivia: 5:00 pm
- Venezuela: 5:00 pm
- Ecuador: 4:00 pm
- Perú: 4:00 pm
- Colombia: 4:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. Inglaterra?
Este sábado 18 de julio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Disney+ Premium Argentina
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+, FOX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
Resultado final del Francia vs. Inglaterra
En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026.