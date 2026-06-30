El Estadio Azteca de la Ciudad de México ha sido el escenario del juego de México vs. Ecuador por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. Ambas selecciones nos regalaron un gran partido de principio a fin, encuentro que ha permitido conocer a la selección que enfrentará a la ganadora del duelo de Inglaterra vs. RD Congo, que se llevará a cabo este miércoles 01 de julio.

México vs. Ecuador se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Quién ganó el partido México vs. Ecuador hoy por 16avos de final del Mundial 2026?

A continuación, revisa quién ha sido el ganador del partido México vs. Ecuador de esta ronda de 16avos de final del Mundial 2026, encuentro que se ha llevado a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Aquí te dejaré con el resultado final, los anotadores de los goles y quién ha ganado esta llave.

Selección Resultado en directo Goles México 2 Julián Quiñones 22′, Raúl Jiménez 31′ Ecuador 0 -

Antecedentes de México vs. Ecuador en Copas del Mundo

La selección de México vs. Ecuador solo se han enfrentado en una oportunidad en Copas del Mundo, siendo el único registro el de Corea-Japón 2002, cuando la selección mexicana logró derrotar a su similar de Ecuador por 2-1 en la fase de grupos. Aquel partido se desarrolló en Miyagi y para México anotaron Jared Borgetti y Gerardo Torrado, mientras que para Ecuador anotó Agustín Delgado.

Este ha sido el primer encuentro de eliminación directa entre ambas selecciones. México venía de ganar el Grupo A de este Mundial 2026 con puntaje perfecto tras victorias contra Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia, mientras que Ecuador se ha clasificado como la mejor tercera del Grupo E tras caer contra Costa de Marfil, empatar contra Curazao y ganarle a Alemania.