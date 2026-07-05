México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial FIFA 2026, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión para ambas selecciones. El Tri, impulsado por el apoyo de su afición y la ilusión de romper una barrera histórica, busca regresar a unos cuartos de final mundialistas por primera vez desde 1986. Del otro lado, los Tres Leones llegan tras una sufrida remontada ante Congo y confían en el liderazgo de Harry Kane y Jude Bellingham para seguir avanzando en el torneo.

¿Quién ganó el partido México vs. Inglaterra hoy por el Mundial 2026?

El resultado del partido entre México e Inglaterra se actualizará en tiempo real una vez que ruede el balón en el Estadio Azteca. Sigue esta cobertura para conocer el marcador en vivo, los goleadores, las incidencias más importantes y qué selección consigue el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

EQUIPOS RESULTADO GOLES México 1 Quiñones 42′ Inglaterra 2 Bellingham 36′, 38′

La altitud de Ciudad de México (2.240 metros sobre el nivel del mar), el ambiente del Azteca y la posibilidad de tormentas eléctricas añaden un componente extra a un encuentro que promete intensidad de principio a fin. Javier Aguirre apuesta por una defensa sólida y un equipo que todavía no conoce la derrota en el torneo, mientras que Thomas Tuchel confía en la calidad individual de una generación inglesa que aspira a conquistar el título.

Las alineaciones probables para este compromiso son las siguientes:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Luis Quiñones.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Luis Quiñones. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Harry Kane y Noni Madueke.

Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Harry Kane y Noni Madueke. El árbitro designado es el australiano Alireza Faghani.

¿Quién será el rival en cuartos de final?

El ganador de esta eliminatoria avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará el 11 de julio en Miami al vencedor del cruce entre Brasil y Noruega. Para México, una victoria significaría alcanzar la ronda de los ocho mejores por primera vez en el siglo XXI; para Inglaterra, supondría mantener viva la aspiración de conquistar una Copa del Mundo que se le resiste desde 1966.

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)