La selección de Noruega aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 tras vencer 3-2 a Senegal por la Fecha 2 del Grupo I en un vibrante encuentro disputado en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El letal delantero Erling Haaland se consolidó como la gran figura del partido al registrar un nuevo doblete. Este importante resultado posiciona al conjunto escandinavo como un serio contendiente en las rondas definitivas del torneo norteamericano.

El marcador oficial se abrió con una oportuna intervención del lateral derecho Marcus Pedersen, quien encaminó la victoria europea antes de que Haaland ampliara la ventaja con sus precisos tantos a los 48 y 58 minutos. Por su parte, la escuadra africana demostró una notable resistencia competitiva gracias al atacante Ismaïla Sarr, autor de un doblete a los 53 y 90+3 minutos que mantuvo la tensión en el estadio hasta el silbatazo final.

Con este marcador final, Noruega alcanza las seis unidades y comparte el liderato absoluto del Grupo I junto a la selección de Francia, garantizando ambos su boleto a la siguiente fase del certamen global. En contraste, los representativos de Senegal e Irak quedan matemáticamente eliminados al no lograr sumar puntos en sus dos primeras presentaciones oficiales.

¿Quién ganó el partido Noruega vs. Senegal hoy por Mundial 2026?

Las selecciones de Noruega y Senegal nos han regalado un vibrante partido desde el MetLife Stadium de New Jersey en los Estados Unidos y aquí te cuento cuál es el resultado final de este duelo clave por la Jornada 2 del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. Revisa quién ganó, cuánto quedó y quiénes anotaron los goles en este enfrentamiento.

Partido Resultado y goles Noruega vs. Senegal 3-2

Goles de Noruega: Marcus Holmgren Pedersen 43’; Erling Haaland 48′, 58′

Goles de Senegal: Ismaila Sarr 53′, 90+3′

Últimos 5 partidos de Noruega

Irak 1-4 Noruega (Mundial 2026) – 16 de junio de 2026

Marruecos 1-1 Noruega (Amistoso) – 7 de junio de 2026

Noruega 3-1 Suecia (Amistoso) – 1 de junio de 2026

Noruega 0-0 Suiza (Amistoso) – 31 de marzo de 2026

Países Bajos 2-1 Noruega (Amistoso) – 27 de marzo de 2026

Últimos 5 partidos de Senegal

Francia 3-1 Senegal (Mundial 2026) – 16 de junio de 2026

Arabia Saudita 0-0 Senegal (Amistoso) – 9 de junio de 2026

Senegal 3-1 Gambia (Amistoso) – 31 de marzo de 2026

Senegal 2-0 Perú (Amistoso) – 28 de marzo de 2026

Estados Unidos 3-2 Senegal (Amistoso) – fecha previa a junio de 2026

Balance reciente

Noruega: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota; 9 goles a favor y 4 en contra.

Senegal: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas; 8 goles a favor y 8 en contra