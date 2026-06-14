La selección de los Países Bajos inicia su camino en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 frente a su similar de Japón este domingo 14 desde las 4 pm ET / 1 pm PT en la imponente cancha del AT&T Stadium ubicado en Dallas. Este encuentro de alto voltaje marca el arranque del Grupo F, un sector altamente competitivo que también integran los combinados nacionales de Suecia y Túnez. Miles de aficionados al balompié en Estados Unidos y el resto del mundo aguardan el pitazo inicial para presenciar el debut de dos escuadras que proponen estilos de juego diametralmente opuestos en uno de los enfrentamientos internacionales más atractivos del primer fin de semana de la competencia.

El conjunto europeo aterriza en Norteamérica con el objetivo de saldar su histórica deuda y conquistar finalmente la tan ansiada gloria en una Copa Mundial. Pese a disputar tres finales en el pasado, la ‘Naranja Mecánica’ sigue siendo una de las selecciones más exitosas que jamás ha levantado el máximo trofeo. El estratega Ronald Koeman asume el mando desde el banquillo por primera vez en este torneo, regresando a Estados Unidos tras su participación como jugador en 1994. El técnico busca impregnar la disciplina táctica necesaria para superar la primera ronda sin ningún tipo de sobresaltos ante los equipos asiáticos y africanos.

La preparación del cuadro neerlandés ha generado ciertas dudas entre los analistas deportivos debido a los altibajos mostrados durante sus recientes encuentros de exhibición. Una sorpresiva derrota frente a Argelia cortó de tajo una racha invicta de diez compromisos consecutivos que mantenía la plantilla antes de viajar hacia América. Posteriormente, lograron una ajustada victoria de 2-1 sobre Uzbekistán a puerta cerrada gracias a dos penales ejecutados por Cody Gakpo, el último en tiempo de compensación. Estos resultados obligan al equipo europeo a ajustar sus líneas defensivas para evitar sorpresas tácticas durante su primer partido oficial en el estado de Texas.

Por su parte, los Samurai Blue llegan al torneo respaldados por un proceso clasificatorio excepcional que los consolida como un rival temible a nivel global. El cuadro nipón aseguró su octava participación consecutiva en la justa mundialista dominando su confederación con un aplastante registro ofensivo de 54 goles a favor. Su solidez en la retaguardia quedó demostrada al permitir únicamente tres anotaciones en contra durante toda la eliminatoria, exhibiendo un crecimiento impresionante. El equipo asiático busca replicar su éxito de la edición de 2022, donde sorprendieron al planeta entero derrotando a las potencias de Alemania y España.

El momento anímico de Japón alcanza su punto máximo tras encadenar seis victorias al hilo en amistosos, incluyendo triunfos de gran prestigio sobre Brasil e Inglaterra. En su último partido de preparación, superaron a Islandia por la mínima diferencia, demostrando total capacidad para resolver encuentros cerrados con gran orden táctico. El antecedente directo más reciente entre neerlandeses y japoneses culminó con un reñido empate a dos goles, lo que anticipa un choque sumamente equilibrado. El césped del estadio en Dallas dictará sentencia mientras ambos equipos luchan por sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones hacia los octavos de final.

Resultado EN VIVO: Países Bajos vs. Japón

La información del resultado del partido entre Países Bajos y Japón por la Fecha 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se actualizará EN VIVO y EN DIRECTO.

Partido Resultado Países Bajos vs. Japón --

¿Qué canales transmiten el partido Países Bajos vs. Japón EN VIVO hoy 14 de junio?

En Sudamérica, el partido entre Países Bajos y Japón será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Asimismo, se podrá ver por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse vía streaming por ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

Horarios del Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

Estados Unidos: 4:00 p.m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 a.m. (MT), 1:00 p.m. (PT).

España: 10:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.