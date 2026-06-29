El imponente Gillette Stadium en Massachusetts se prepara para albergar uno de los cruces más tácticos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este lunes 29 de junio. La afición centra su atención en este duelo decisivo donde Países Bajos y Marruecos buscarán mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. Este enfrentamiento de eliminación directa promete gran intensidad tras el excelente nivel de juego y consistencia mostrados por ambas escuadras durante la fase regular en un choque de pronóstico reservado.

El combinado neerlandés dirigido por Ronald Koeman aterriza en esta fase tras dominar el Grupo F con siete unidades y una impresionante cuota de diez goles a favor. Su camino inició con un disputado empate ante Japón, para luego consolidar su liderato con victorias consecutivas frente a las selecciones de Suecia y Túnez. La “Oranje” busca saldar su histórica deuda en las Copas del Mundo tras acumular tres subcampeonatos y reafirmar el poderío de su nueva generación. Un triunfo en territorio norteamericano los instalaría en octavos de final frente a Sudáfrica o Canadá, despejando su ruta hacia las instancias definitivas.

Por su parte, los “Leones del Atlas” demostraron su absoluta jerarquía al clasificar invictos en el Grupo C, cediendo el liderato ante Brasil únicamente por diferencia de goles. El equipo de Mohamed Ouahbi reafirmó su estatus de contendiente serio tras igualar ante los sudamericanos en su debut y superar con autoridad a Escocia y Haití. Marruecos llega con la confianza a tope buscando emular su histórica llegada a semifinales en 2022 mediante su característico orden defensivo y transiciones letales. El único antecedente mundialista entre ambos se remonta a la edición de 1994, donde los europeos se impusieron 2-1, añadiendo un innegable factor de revancha a este crucial compromiso.

ESPN y Disney Plus transmite el partido entre Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este lunes 29 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde la ciudad de Monterrey. (Foto: Composición Depor)

¿Quién ganó el partido Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Partido Resultado Goles Países Bajos -- -- Marruecos -- --

¿Qué canales transmiten el partido Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO hoy 29 de junio?

En Sudamérica, el partido entre Países Bajos y Marruecos será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Asimismo, se podrá ver por Movistar+. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7 en señal abierta y ViX por streaming.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

Países Bajos y Marruecos definen una llave clave en la fase eliminatoria directa. Conozca cómo ver el partido en vivo gratis a través de la señal de DIRECTV en directo por fútbol TV y plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Horarios del Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

Estados Unidos: 9:00 p.m. (ET), 8:00 p.m. (CT), 7:00 p.m. (MT), 6:00 p.m. (PT).

España: 3:00 a.m. del día siguiente

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Alineaciones del Países Bajos vs. Marruecos:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Seleccionador: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismail Saibari, Ayoub El Kaabi. Seleccionador: Mohamed Ouahbi.