Acciones intensas en el área chica durante el encuentro del torneo. Descubra quién ganó el partido Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial 2026, el marcador final del juego y las estadísticas en directo online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Acciones intensas en el área chica durante el encuentro del torneo. Descubra quién ganó el partido Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial 2026, el marcador final del juego y las estadísticas en directo online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

La selección de Portugal arrancó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a la República Democrática del Congo este miércoles 17 de junio en punto de la 1 pm ET / 10 am PT en el imponente NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Este emocionante duelo del Grupo K acapara la atención de miles de aficionados para presenciar un choque verdaderamente histórico.

Resultado FINAL, Portugal vs. RD Congo

Conoce la información del resultado del partido entre Portugal vs. RD Congo por la Fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

PartidoResultado
Portugal vs. RD Congo1-1
El astro luso inicia una nueva aventura en la máxima justa del balompié. Averigüe dónde ver Portugal vs. RD Congo en vivo gratis hoy, con Cristiano Ronaldo, por la Copa Mundial de Fútbol 2026, sus horarios y canales de TV abierta online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
El astro luso inicia una nueva aventura en la máxima justa del balompié. Averigüe dónde ver Portugal vs. RD Congo en vivo gratis hoy, con Cristiano Ronaldo, por la Copa Mundial de Fútbol 2026, sus horarios y canales de TV abierta online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Qué canales transmiten el partido Portugal vs. RD Congo EN VIVO hoy 17 de junio?

En Sudamérica, el partido entre Portugal y República Democrática del Congo será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Asimismo, se podrá ver por Movistar+. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse por Canal 5 Televisa y Azteca 7 en señal abierta, por TUDN en TV de paga y vía streaming por ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

Cristiano Ronaldo lidera la alineación oficial en el debut mundialista. Conozca a qué hora juega Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con horarios adaptados para México, USA y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Cristiano Ronaldo lidera la alineación oficial en el debut mundialista. Conozca a qué hora juega Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con horarios adaptados para México, USA y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Horarios del Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026

  • Estados Unidos: 1:00 p.m. (ET), 12:00 p.m. (CT), 11:00 a.m. (MT), 10:00 a.m. (PT).
  • España: 7:00 p.m.
  • México: 11:00 a.m.
  • Perú: 12:00 p.m.
  • Colombia: 12:00 p.m.
  • Ecuador: 12:00 p.m.
  • Venezuela: 1:00 p.m.
  • Bolivia: 1:00 p.m.
  • Brasil: 2:00 p.m.
  • Chile: 2:00 p.m.
  • Argentina: 2:00 p.m.
  • Uruguay: 2:00 p.m.
  • Paraguay: 2:00 p.m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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