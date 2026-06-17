La selección de Portugal arrancó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a la República Democrática del Congo este miércoles 17 de junio en punto de la 1 pm ET / 10 am PT en el imponente NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Este emocionante duelo del Grupo K acapara la atención de miles de aficionados para presenciar un choque verdaderamente histórico.
Resultado FINAL, Portugal vs. RD Congo
Conoce la información del resultado del partido entre Portugal vs. RD Congo por la Fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
|Partido
|Resultado
|Portugal vs. RD Congo
|1-1
¿Qué canales transmiten el partido Portugal vs. RD Congo EN VIVO hoy 17 de junio?
En Sudamérica, el partido entre Portugal y República Democrática del Congo será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.
En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Asimismo, se podrá ver por Movistar+. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse por Canal 5 Televisa y Azteca 7 en señal abierta, por TUDN en TV de paga y vía streaming por ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.
Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.
Horarios del Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026
- Estados Unidos: 1:00 p.m. (ET), 12:00 p.m. (CT), 11:00 a.m. (MT), 10:00 a.m. (PT).
- España: 7:00 p.m.
- México: 11:00 a.m.
- Perú: 12:00 p.m.
- Colombia: 12:00 p.m.
- Ecuador: 12:00 p.m.
- Venezuela: 1:00 p.m.
- Bolivia: 1:00 p.m.
- Brasil: 2:00 p.m.
- Chile: 2:00 p.m.
- Argentina: 2:00 p.m.
- Uruguay: 2:00 p.m.
- Paraguay: 2:00 p.m.