La selección de Cabo Verde le plantó cara este domingo a Uruguay y le sacó un empate 2-2 al término del partido por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 que se jugó en Miami.
Los caboverdianos se fueron en ventaja en el minuto 21 gracias a un gol de Kevin Pina, el primero de ese equipo africano en mundiales.
Pero la Celeste le dio vuelta al marcador con tantos de Maximiliano Araújo en el minuto 44 y Agustín Canobbio en el sexto minuto añadido al primer tiempo.
No obstante, el equipo dirigido por Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ volvió a sacudir las redes uruguayas con una diana de Hélio Varela en el 61.
|Partido
|Resultado final
|Goles
|Uruguay
|2
|Maximiliano Araújo 44′, Agustín Canobbio 45+6′
|Cabo Verde
|2
|Kevin Pina 21′, Hélio Varela 61′
¿Qué pasa si Uruguay empata o pierde contra Cabo Verde?
Si la selección uruguaya pierde o empata contra Cabo Verde, el único resultado que le beneficiará para la jornada final será la victoria ante España, selección que acaba de golear por 4-0 a Arabia Saudita y que aún no asegura su clasificación en el primer lugar. Por lo tanto, los charrúas están en la obligación de sacar esos 3 puntos ante Cabo Verde.
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