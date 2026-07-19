Kylian Mbappé afronta la última jornada del torneo como máximo goleador con 10 tantos, luego de marcar un doblete en la derrota de Francia por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar. Aunque el capitán francés ya concluyó su participación en la Copa del Mundo, su liderato todavía puede ser alcanzado por Lionel Messi, quien suma ocho goles y es el único futbolista con opciones reales de superarlo.

A sus 39 años, Messi tiene una última oportunidad para conducir a Argentina hacia el bicampeonato mundial y, al mismo tiempo, conquistar otro reconocimiento individual. Una actuación memorable frente a España podría permitirle al capitán albiceleste sumar la Bota de Oro a una carrera ya legendaria.

Por su parte, el delantero español Mikel Oyarzabal, autor de cinco goles en el torneo, buscará cerrar el Mundial con otra destacada actuación, aunque ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar a Mbappé en la clasificación de goleadores.

Con la Copa del Mundo y la Bota de Oro todavía en juego, la final promete regalar un último capítulo inolvidable en el Mundial FIFA 2026.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO

1. Kylian Mbappé Francia 10 4 2. Lionel Messi Argentina 8 4 3. Jude Bellingham Inglaterra 7 1 4. Erling Haaland Noruega 7 0 5. Ousmane Dembélé Francia 6 2 6. Harry Kane Inglaterra 6 1 7. Mikel Oyarzabal España 5 1 8. Ismaïla Sarr Senegal 4 1 9. Julián Quiñones México 4 1 10. Vinícius Júnior Brasil 4 1 11. Bukayo Saka Inglaterra 3 3 12. Deniz Undav Alemania 3 2 13. Johan Manzambi Suiza 3 2 14. Romelu Lukaku Bélgica 3 1 15. Lautaro Martínez Argentina 3 1 16. Charles De Ketelaere Bélgica 3 1 17. Cody Gakpo Países Bajos 3 1 18. Bradley Barcola Francia 3 1 19. Brian Brobbey Países Bajos 3 0 20. Elijah Just Nueva Zelanda 3 0

¿Quién lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026?

Kylian Mbappé encabeza la clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles, luego de convertir un doblete en el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra.

El delantero francés ya terminó su participación en el torneo, por lo que Lionel Messi es el único futbolista con posibilidades de alcanzarlo. El capitán argentino llega a la final de este domingo con ocho anotaciones, consciente de que cada gol frente a España podría cambiar el desenlace de la lucha por el máximo artillero del campeonato.

Detrás de Mbappé y Messi aparecen Jude Bellingham y Erling Haaland, ambos con siete goles. Más abajo figuran Ousmane Dembélé y Harry Kane, con seis tantos cada uno. En tanto, Mikel Oyarzabal afronta la final con cinco goles y todavía puede escalar posiciones en la tabla, aunque ya no tiene opciones de superar al delantero francés.

¿Cómo se define el ganador de la Bota de Oro del Mundial?

La Bota de Oro de la FIFA se entrega al futbolista que marque la mayor cantidad de goles durante la Copa del Mundo.

Si dos o más jugadores terminan igualados en anotaciones, la FIFA aplica los siguientes criterios de desempate:

Mayor cantidad de asistencias.

Menor cantidad de minutos disputados.

Otros criterios establecidos en el reglamento oficial de la competición, si fuera necesario.

Estos factores podrían resultar decisivos si Lionel Messi logra igualar a Kylian Mbappé con 10 goles al finalizar la gran final.

¿Lionel Messi todavía puede ganar la Bota de Oro?

Sí.

Messi sigue siendo el único jugador que puede impedir que Mbappé se quede con el premio al máximo goleador del Mundial.

El capitán argentino comienza la final con ocho goles y necesita:

Dos goles para igualar a Mbappé con 10.

para igualar a Mbappé con 10. Tres goles para conquistar la Bota de Oro de manera directa con 11 tantos.

Si Messi anota exactamente dos goles, la FIFA recurrirá a los criterios oficiales de desempate, comenzando por las asistencias y, de ser necesario, por la cantidad de minutos disputados.

¿Qué jugadores siguen activos en la carrera por la Bota de Oro?

Solo dos futbolistas que aparecen entre los principales goleadores del torneo disputarán la final del Mundial 2026:

Lionel Messi (Argentina): 8 goles y 4 asistencias.

8 goles y 4 asistencias. Mikel Oyarzabal (España): 5 goles y 1 asistencia.

Aunque Oyarzabal todavía puede mejorar su posición en la clasificación final, Messi es el único jugador con posibilidades reales de arrebatarle la Bota de Oro a Kylian Mbappé. Para lograrlo, el capitán argentino necesitará una actuación histórica en la final de la Copa Mundial FIFA 2026.