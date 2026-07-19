La gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 enfrenta a Argentina y España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo que reúne a las dos selecciones más consistentes del torneo. La Albiceleste busca defender el título conquistado en Catar 2022 y despedir a Lionel Messi con un nuevo campeonato mundial, mientras que La Roja intenta volver a la cima del fútbol internacional por primera vez desde Sudáfrica 2010 de la mano de una nueva generación encabezada por Lamine Yamal. El desenlace promete definir no solo al campeón del mundo, sino también el legado de dos equipos que han marcado una época.

¿Quién ganó el partido Argentina vs. España EN VIVO hoy por la final del Mundial 2026?

El resultado de la final entre Argentina y España se actualizará EN VIVO y en tiempo real conforme avance el encuentro. En esta cobertura encontrarás el marcador actualizado y los goles del partido apenas se produzcan, para conocer al nuevo campeón del Mundial 2026.

PAÍSES RESULTADO EN VIVO GOLES Argentina 0 — España 0 —

Más allá del trofeo, la final enfrenta dos estilos que evolucionaron durante el campeonato. Argentina construyó su camino a base de carácter competitivo y capacidad de reacción en los momentos más complejos, apoyada en el liderazgo de Messi y el respaldo de figuras como Enzo Fernández, Cristian Romero, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. España, en cambio, encontró el equilibrio a través del juego colectivo, la solidez defensiva y el dominio del mediocampo bajo la conducción de Luis de la Fuente, quien adaptó su propuesta táctica para llegar al partido decisivo con una de las defensas más fiables del torneo.

También será un duelo estratégico entre dos entrenadores que se conocen y se respetan profundamente. Lionel Scaloni persigue un logro reservado para muy pocos: conquistar dos Copas del Mundo consecutivas, mientras que Luis de la Fuente pretende completar una etapa histórica al sumar el Mundial al reciente éxito europeo. Con el máximo goleador del torneo y varios candidatos al premio al mejor jugador sobre el césped, la final reúne todos los ingredientes de un partido destinado a quedar en la historia, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza y definir al campeón del mundo.

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).