Revisa esta nota para que sepas quién lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 antes de la final. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas quién lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 antes de la final. (Foto: Composición Canva - Depor)

Este domingo 19 de julio acabará el Mundial 2026 con la emocionante final protagonizada por Argentina y España en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (el duelo iniciará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT). El tema es que, justo antes de que se dispute el partido, es necesario que sepas quién lidera la tabla de goleadores del certamen. Por esa razón, en esta nota recibirás esa información. Además, podrás conocer el ranking histórico de máximos anotadores en la Copa del Mundo. Sí, no es broma. Prepárate.

Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la pelea por la Bota de Oro

La clasificación de goleadores del Mundial 2026 se encuentra al rojo vivo. A continuación podrás revisar cómo va la pelea por la Bota de Oro.

PosiciónJugadorSelecciónGoles
1Lionel MessiArgentina8
1Kylian MbappéFrancia8
1Erling HaalandNoruega7
4Harry KaneInglaterra6
5Jude BellinghamInglaterra6
5Ousmane DembéléFrancia5
5Mikel OyarzabalEspaña5
5Vinícius JúniorBrasil4
5Ismaïla SarrSenegal4
5Julián QuiñonesMéxico4

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

Actualmente, Lionel Messi ocupa el primer lugar de todos los tiempos, seguido muy de cerca por Kylian Mbappé.

PosiciónJugadorSelecciónGolesMundiales disputados
1Lionel MessiArgentina216
2Kylian MbappéFrancia203
3Miroslav KloseAlemania164
4Ronaldo NazárioBrasil154
5Gerd MüllerAlemania142
5Harry KaneInglaterra143
7Just FontaineFrancia131
8PeléBrasil124
9Jürgen KlinsmannAlemania113
9Sándor KocsisHungría111
9Cristiano RonaldoPortugal116

Bota de Oro: qué es, cómo se elige al ganador y en qué momento se entrega

La Bota de Oro Adidas es el trofeo oficial que otorga la FIFA al máximo goleador de cada edición de la Copa Mundial. Es un reconocimiento individual que distingue a un futbolista, independientemente de si su selección logra ganar el título mundial.

¿Cómo se elige al ganador?

Aunque el criterio principal es el número de goles anotados durante el torneo, . El orden de aplicación es el siguiente:

  1. Número de goles: El jugador con más goles es el ganador.
  2. Número de asistencias: Si hay empate en goles, se contabilizan las asistencias dadas durante el torneo.
  3. Menor cantidad de minutos jugados: Si persiste el empate (tanto en goles como en asistencias), se premia al jugador que haya disputado menos tiempo en el terreno de juego, ya que se considera un logro mayor.

Además de la Bota de Oro, la FIFA también entrega la Bota de Plata y la Bota de Bronce para el segundo y tercer máximo goleador del torneo, respectivamente.

El trofeo se entrega oficialmente al finalizar el torneo, generalmente durante la ceremonia de clausura, poco después de la final del Mundial y junto con el resto de los premios individuales (como el Guante de Oro al mejor portero) y el trofeo de campeón.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC