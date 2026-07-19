Este domingo 19 de julio acabará el Mundial 2026 con la emocionante final protagonizada por Argentina y España en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (el duelo iniciará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT). El tema es que, justo antes de que se dispute el partido, es necesario que sepas quién lidera la tabla de goleadores del certamen. Por esa razón, en esta nota recibirás esa información. Además, podrás conocer el ranking histórico de máximos anotadores en la Copa del Mundo. Sí, no es broma. Prepárate.

Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la pelea por la Bota de Oro

La clasificación de goleadores del Mundial 2026 se encuentra al rojo vivo. A continuación podrás revisar cómo va la pelea por la Bota de Oro.

Posición Jugador Selección Goles 1 Lionel Messi Argentina 8 1 Kylian Mbappé Francia 8 1 Erling Haaland Noruega 7 4 Harry Kane Inglaterra 6 5 Jude Bellingham Inglaterra 6 5 Ousmane Dembélé Francia 5 5 Mikel Oyarzabal España 5 5 Vinícius Júnior Brasil 4 5 Ismaïla Sarr Senegal 4 5 Julián Quiñones México 4

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

Actualmente, Lionel Messi ocupa el primer lugar de todos los tiempos, seguido muy de cerca por Kylian Mbappé.

Posición Jugador Selección Goles Mundiales disputados 1 Lionel Messi Argentina 21 6 2 Kylian Mbappé Francia 20 3 3 Miroslav Klose Alemania 16 4 4 Ronaldo Nazário Brasil 15 4 5 Gerd Müller Alemania 14 2 5 Harry Kane Inglaterra 14 3 7 Just Fontaine Francia 13 1 8 Pelé Brasil 12 4 9 Jürgen Klinsmann Alemania 11 3 9 Sándor Kocsis Hungría 11 1 9 Cristiano Ronaldo Portugal 11 6

Bota de Oro: qué es, cómo se elige al ganador y en qué momento se entrega

La Bota de Oro Adidas es el trofeo oficial que otorga la FIFA al máximo goleador de cada edición de la Copa Mundial. Es un reconocimiento individual que distingue a un futbolista, independientemente de si su selección logra ganar el título mundial.

¿Cómo se elige al ganador?

Aunque el criterio principal es el número de goles anotados durante el torneo, la FIFA estableció una jerarquía de desempate en caso de que varios jugadores terminen con la misma cantidad de tantos. El orden de aplicación es el siguiente:

Número de goles: El jugador con más goles es el ganador. Número de asistencias: Si hay empate en goles, se contabilizan las asistencias dadas durante el torneo. Menor cantidad de minutos jugados: Si persiste el empate (tanto en goles como en asistencias), se premia al jugador que haya disputado menos tiempo en el terreno de juego, ya que se considera un logro mayor.

Además de la Bota de Oro, la FIFA también entrega la Bota de Plata y la Bota de Bronce para el segundo y tercer máximo goleador del torneo, respectivamente.

El trofeo se entrega oficialmente al finalizar el torneo, generalmente durante la ceremonia de clausura, poco después de la final del Mundial y junto con el resto de los premios individuales (como el Guante de Oro al mejor portero) y el trofeo de campeón.