España y Argentina se verán las caras este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 que tendrá lugar en el MetLife Stadium, de Nueva York, Estados Unidos. Ambas selecciones tienen dos filosofías futbolísticas muy marcadas, por lo que hay expectativas de cómo se desarrollará el compromiso y qué postura tomarán en el campo de juego.

Las casas de apuestas realizan un análisis sobre cómo llegan Argentina y España a la final. Estudian los números de cada país para dar un pronóstico. A continuación, te compartiremos todo lo referente a las apuestas y predicciones de la final.

¿Quién llega como favorito a la final del Mundial 2026, Argentina o España?

Las principales casas de apuestas en el mundo coinciden en señalar que Argentina no necesita tener el balón para llegar al gol. Cuenta con jugadores que marcan la diferencia, como Lionel Messi. España, por su parte, tiene una defensa sólida y cuenta con futbolistas que cumplen el rol defensivo cuando el compromiso lo requiere.

Las casas de apuestas muestran una cuota atractiva al triunfo de España, con 2.45 , mientras que la victoria de Argentina está pagando hasta 3.45 , cifra que refleja el favoritismo en la final a favor de la Roja.

En goles también hay datos que merecen ser observados. Las casas de apuestas consideran que será una final muy estructurada tácticamente, donde no habrá una diferencia amplia en el marcador.

Cuotas de casas de apuestas para la final del Mundial entre España vs. Argentina

Casas de apuestas Triunfo de España Triunfo de Argentina Empate Betano 2.40 2.95 3.40 Stake 2.28 3.00 3.55 novibet.com 2.45 3.05 3.45 1xBet 2.33 3.14 3.72 CoolBet 2.34 3.05 3.75 Bet365 2.25 3.00 3.60 Novibet 2.04 2.85 3.55 Stake 2.03 3.00 3.55 BetWinner 2.28 3.01 3.05 Roobet 2.03 2.96 3.06 Betway 2.25 3.00 3.04 MelBet 2.28 3.01 3.54

Puntos claves del España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

España anotó en 6 de sus 7 partidos en el Mundial 2026.

Argentina anotó en todos los partidos del Mundial 2026.

La Selección Española registra 13 goles en total (1,85 por compromiso).

La Selección Argentina es el equipo que más goles anotó en el Mundial, un total se 19 tantos (2,71 de media).