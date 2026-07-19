Brasil sigue siendo la nación más exitosa en la historia de la Copa Mundial de Fútbol con cinco títulos, un récord que sigue vigente mientras el mundo del fútbol espera el resultado de la final de la edición 2026. El partido por el título entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, tiene una gran importancia histórica, ya que el ganador reforzará su posición entre las selecciones nacionales más laureadas del deporte rey. Para los aficionados al balompié que siguen de cerca el máximo torneo de selecciones de la FIFA, este encuentro no solo coronará a un nuevo campeón, sino que también redefinirá la lista de honores de todos los tiempos de la Copa del Mundo.

Argentina llegó a la final de 2026 con el objetivo de agregar otra estrella a una colección de trofeos que ya incluye sus triunfos anteriores en la Copa Mundial, mientras que España llegó con la oportunidad de conquistar un segundo título mundial y reforzar su lugar entre la élite del fútbol. El resultado tiene implicaciones directas en la clasificación histórica, donde la Verdeamarelha lidera con cinco campeonatos, seguido por otras potencias tradicionales que han dominado diferentes épocas del torneo. El partido también resalta la influencia continua de las naciones europeas y sudamericanas en el escenario mundial.

Independientemente del marcador final, la posición de Brasil en la cima de la clasificación histórica de títulos de la Copa del Mundo permanece intacta tras el torneo de 2026. Sin embargo, el resultado entre España y Argentina determinará qué tan cerca se acerque cada nación al grupo más exclusivo de campeones múltiples de este deporte. Con la Copa del Mundo organizada en Estados Unidos, México y Canadá, la final de 2026 agrega otro hito a la historia del campeonato, al tiempo que actualiza uno de los récords más seguidos del fútbol internacional.

El máximo campeón: Brasil, rey de los Mundiales

Brasil es, históricamente, la selección con más títulos en la Copa Mundial, con un total de 5 campeonatos conquistados a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. Estas coronas llegaron en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, consolidando a la “Canarinha” como la gran referencia del fútbol mundial.

La Verdeamarelha suele ser sinónimo de juego vistoso, grandes estrellas y una tradición que trasciende generaciones, desde Pelé hasta sus figuras más recientes como Neymar Jr., Vinícius Júnior, Raphinha o Endrick. Esa acumulación de títulos coloca a la representación brasileña en la cima del palmarés histórico, por encima de cualquier otra selección.

La tabla histórica de campeones del Mundial (hasta la era previa a 2026)

Aunque el Mundial 2026 añade una nueva estrella al palmarés global, los datos consolidados hasta la edición de Norteamérica 2026 permiten ordenar claramente a las selecciones más laureadas. A partir de esa referencia, la tabla histórica antes de sumar el resultado de la final entre España y Argentina se ve así:

Selección Títulos Ediciones ganadas Brasil 5 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 Alemania 4 1954, 1974, 1990, 2014 Italia 4 1934, 1938, 1982, 2006 Argentina 3 1978, 1986, 2022 Francia 2 1998, 2018 Uruguay 2 1930, 1950 España 2 2010, 2026 Inglaterra 1 1966

Estas ocho selecciones son las únicas que han levantado la Copa Mundial desde 1930 hasta 2026, un dato clave sobre el palmarés mundialista.

¿Cómo cambiará la tabla según el ganador de la final del Mundial 2026?

Si gana Argentina... Si gana España... La Albiceleste logrará el bicampeonato consecutivo (racha que nadie consigue desde el Brasil de 1962) y sumará su 4.ª estrella, empatando formalmente a Alemania e Italia en el segundo peldaño histórico. La Roja sumará su 2.° trofeo mundial, con lo que igualará la línea histórica de Francia y Uruguay.