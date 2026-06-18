República Checa vs. Sudáfrica juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO. ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para seguir todas las incidencias del compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 11:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia; dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; y una hora menos en México. El partido se disputará el jueves 18 de junio en el Estadio Atlanta.

República Checa vs. Sudáfrica se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de República Checa)

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.