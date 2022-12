La nueva pareja mediática de Argentina, la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul, protagonizaron un romántico momento en el concierto que la artista ofreció para sus fieles seguidores. Rodrigo De Paul sorprendió al público al aparecer en pleno concierto de su popular novia Tini Stoessel. El futbolista subió y celebró sobre el escenario, junto a su pareja, el título alcanzado en el mundial de Qatar 2022.

Tini y De Paul llevan apenas unos meses de relación pero fue el futbolista quien se mostró más enamorado que nunca de la intérprete de “Miénteme” y dio unas palabras de elogio y agradecimiento para su pareja de 25 años.

“Muchas gracias por el amor, por el cariño, fue difícil pero hoy creo que hemos dejado el país en lo más alto del mundo, hemos hecho historia pero les voy a contar una pequeña historia que quiero que entiendan ¿por qué yo amo a esta mujer? En el peor momento del mundial cuando fue el primer partido y había mucha presión, mucho miedo, dicen que el miedo para que se nos pase hay que atravesarlo y ella se tomó un avión y vino a verme, vino a buscarme, vino a darme un abrazo”, contó De Paul.

“Y en el mejor momento del mundial cuando estamos por jugar la final, ella priorizó estar aquí para regalarles esto a ustedes y creo que ese fue el amor más grande que les pudo haber enseñado a todos ustedes. Los admiro porque siguen a una persona que tiene unos valores increíbles, que tiene una familia hermosa, que es transparente y que es buena gente y obviamente que es la número uno, así que disfrútenla, yo la disfruto todos los días, la amo con todo mi corazón”, agregó.

Tini quedó asombrada con las palabras de su novio deportista quien no dejaba de admirarla y decirle a todos los presentes cuánto la ama.

“Te amo con todo mi corazón porque ella todos los días me enseña a ser mejor, a trabajar, a no rendirme y creo también que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque como dicen en el peor momento de mi vida, apareció para darme mucha luz, mucho amor. Así que te agradezco, te amo, te mereces esto, te mereces todo lo que te pasa”, finalizó.

La pareja lució la camiseta albiceleste y Tini disfrutó de tener a su novio en el escenario por lo que bailó y cantó con él al ritmo de sus más grandes éxitos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.