La Copa Mundial FIFA 2026 conocerá a su nuevo campeón este domingo cuando Argentina y España disputen la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey). El partido reunirá al vigente campeón del mundo y al actual campeón de Europa en un enfrentamiento que concentrará la atención de millones de aficionados, incluidos los seguidores del fútbol en Panamá.

La selección argentina llega a la definición después de superar a Egipto, Suiza e Inglaterra, mientras que España confirmó su gran torneo eliminando a Portugal, Bélgica y Francia. Además del título, el encuentro podría marcar la despedida de Lionel Messi de los Mundiales, mientras que La Roja buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Panamá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y podrá seguirse mediante RPC TV en señal abierta, además de distintas plataformas digitales compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras para disfrutar de la transmisión EN VIVO y ONLINE de la final del Mundial 2026.

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

RPC TV ofrecerá la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de la final de la Copa Mundial FIFA 2026 para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá la previa desde el MetLife Stadium, el desarrollo completo del partido, entrevistas, análisis y las reacciones posteriores al encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La señal también estará disponible mediante los principales operadores de televisión por suscripción del país.

Canales para ver RPC TV EN DIRECTO

Canal 4 de RPC TV (señal abierta)

de RPC TV (señal abierta) Canal 4 de Cable Onda

de Cable Onda Canal 193 de SKY

de SKY Canal 3082 de Inter Satelital

de Inter Satelital Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Argentina vs. España por streaming?

Quienes prefieran seguir la final por internet podrán acceder a la programación de RPC TV desde dispositivos compatibles con conexión a internet.

Asimismo, los aficionados en Panamá también podrán seguir la cobertura mediante Medcom GO, además de otras plataformas autorizadas por los operadores de televisión que incluyan la señal de RPC TV.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras

Navegadores web

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Partido Argentina vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Final) Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora 14:00 horas de Panamá Hora Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT TV en Panamá RPC TV Streaming Medcom GO y plataformas compatibles con RPC TV Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

FAQ: Argentina vs. España EN VIVO por RPC TV

¿Qué canal transmite Argentina vs. España en Panamá?

La final de la Copa Mundial FIFA 2026 podrá verse en RPC TV, canal que ofrecerá la cobertura para el territorio panameño.

¿Cómo ver RPC TV EN VIVO por internet?

Los aficionados podrán acceder a la transmisión mediante Medcom GO y otras plataformas autorizadas que incluyan la señal de RPC TV, según la disponibilidad del servicio.

¿RPC TV es gratis?

Sí. RPC TV es un canal de televisión abierta en Panamá y puede verse gratuitamente a través de su señal terrestre, además de estar disponible en diversos operadores de televisión por suscripción.

¿En qué dispositivos puedo ver la final?

La transmisión online podrá seguirse desde Smart TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, teléfonos Android, iPhone, tablets y computadoras con conexión a internet.

¿A qué hora juega Argentina vs. España en Panamá?

El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Panamá este domingo 19 de julio de 2026.

¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?

La gran final se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Análisis de Noé Yactayo

“Aunque Panamá no forma parte de la final, el partido entre Argentina y España representa una excelente oportunidad para que los aficionados del país disfruten de un enfrentamiento entre dos de las selecciones más consistentes del torneo. La experiencia de la Albiceleste y la evolución futbolística de La Roja prometen un duelo de alto nivel técnico y táctico.”

“Argentina vuelve a apoyarse en una base que conoce perfectamente cómo competir en instancias decisivas. Lionel Scaloni ha consolidado un equipo equilibrado que combina la jerarquía de Lionel Messi con el aporte de futbolistas como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Emiliano Martínez. Esa mezcla de talento y experiencia ha sido determinante para defender con éxito la corona obtenida en Catar 2022.”

“España llega impulsada por un proyecto que ha ganado solidez con el paso de los partidos. El liderazgo de Rodri, la creatividad de Pedri y la explosión de Lamine Yamal han convertido al conjunto de Luis de la Fuente en uno de los equipos más completos del campeonato. Su capacidad para controlar el balón y mantener la intensidad durante los noventa minutos ha sido una constante desde el inicio del Mundial.”

“Para el público panameño, esta final ofrece la posibilidad de observar dos modelos futbolísticos de referencia y de disfrutar un partido que puede quedar en la historia del torneo. Con una Copa del Mundo en juego, cada detalle tendrá un enorme valor y la gestión de la presión será tan importante como la calidad individual. Esa combinación convierte el Argentina vs. España en un cierre ideal para el Mundial FIFA 2026.”