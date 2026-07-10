España vuelve a encontrarse ante una ronda que históricamente le ha resultado difícil de superar. La selección de Luis de la Fuente disputará este viernes 10 de julio los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, una instancia que solo logró superar una vez en toda su historia. Aquella ocasión terminó de la mejor manera posible: con el título conquistado en Sudáfrica 2010.

La Roja alcanzó esta fase tras eliminar a Portugal gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 91, un desenlace que reforzó la confianza de un equipo que todavía no ha recibido goles en el torneo. Bélgica, por su parte, ha recorrido un camino menos cómodo, aunque igualmente efectivo.Los Diablos Rojos estuvieron al borde de la eliminación ante Senegal en dieciseisavos de final, pero reaccionaron a tiempo para remontar un 0-2 y desde entonces han recuperado la confianza necesaria para competir entre los ocho mejores del campeonato.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Madrid (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y podrá seguirse gratuitamente en España mediante TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del España vs. Bélgica EN DIRECTO por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Bélgica

España vs. Bélgica 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Viernes 10 de julio de 2026

Viernes 10 de julio de 2026 🕘 Hora en España: 21:00 horas (peninsular)

21:00 horas (peninsular) 📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: SoFi Stadium

SoFi Stadium 📍 Ciudad: Los Ángeles, California (Estados Unidos)

Los Ángeles, California (Estados Unidos) ⭐ España busca regresar a unas semifinales mundialistas

🌟 Bélgica quiere prolongar su inesperada aventura en el torneo

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD emitirá en abierto para toda España el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, la transmisión completa del encuentro y el análisis posterior desde Los Ángeles.

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Además de RTVE, el partido podrá seguirse mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Bélgica por Internet?

RTVE Play ofrecerá la señal en vivo de La 1 HD para quienes prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles, ordenadores o televisores conectados. La plataforma permite acceder gratuitamente a la programación en directo de RTVE y disfrutar del encuentro desde cualquier punto de España.

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Asimismo, el encuentro también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Bélgica por el Mundial 2026

Mundial 2026 Transmisión EN DIRECTO del España — Bélgica ⚽ Partido España vs. Bélgica EN DIRECTO 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (cuartos de final) 📅 Fecha Viernes 10 de julio de 2026 🕘 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio SoFi Stadium 📍 Ciudad Los Ángeles, California (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)

Análisis de Noé Yactayo

“El dato más contundente de España en este Mundial no está en ataque. Está en defensa. Ningún rival ha conseguido marcarle y Unai Simón se ha convertido en una de las figuras silenciosas del torneo. Esa seguridad explica por qué la Roja ha llegado a los cuartos de final transmitiendo una sensación de control que pocas selecciones pueden igualar.

Bélgica, sin embargo, ha encontrado una virtud inesperada durante las eliminatorias: la resistencia. Levantó un partido que parecía perdido frente a Senegal y posteriormente pasó por encima de Estados Unidos. Quizá ya no tenga la profundidad de la generación que lideraron Hazard, Kompany o Fellaini, pero sigue contando con Courtois y De Bruyne, dos futbolistas capaces de cambiar cualquier escenario.

Los cuartos de final suelen premiar algo más que el talento. Premian la capacidad para manejar la presión, interpretar los momentos del partido y minimizar errores. España ha demostrado dominar esas tres facetas durante el torneo. Bélgica intentará demostrar que las grandes historias también se construyen a partir de las remontadas".