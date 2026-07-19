La Roja está a un partido de volver a la cima del fútbol mundial. España disputará este domingo la final de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), con la oportunidad de conquistar el segundo título de su historia, dieciséis años después de la conquista de Sudáfrica 2010.

El equipo de Luis de la Fuente llega al encuentro decisivo después de completar un torneo de enorme solidez, en el que dejó en el camino a Portugal, Bélgica y Francia para regresar a una final mundialista. Enfrente estará la vigente campeona del mundo, liderada por Lionel Messi, que buscará despedirse de los Mundiales con un nuevo título tras conducir a la Albiceleste hasta una nueva definición. El choque enfrentará al campeón de Europa contra el campeón del mundo en uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Madrid (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y podrá seguirse gratuitamente en España mediante TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del España vs. Argentina EN DIRECTO por la final del Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Argentina

España vs. Argentina 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 🕘 Hora en España: 21:00 horas (peninsular)

21:00 horas (peninsular) 📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium 📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) ⭐ España busca conquistar su segunda Copa del Mundo.

🌟 Argentina quiere defender el título obtenido en Catar 2022 y despedir a Lionel Messi con otra estrella.

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

TVE La 1 HD emitirá en abierto para toda España la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 entre España y Argentina. La cobertura incluirá una programación especial con la previa desde el MetLife Stadium, la transmisión íntegra del encuentro y el análisis posterior de la definición del campeonato.

Diales de TVE La 1 en España

Dial 1 de Movistar Plus+

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Dial 1 de Videosur

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Además de RTVE, la final también podrá seguirse mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Argentina por Internet?

Los aficionados que prefieran seguir la final desde cualquier dispositivo podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de RTVE que ofrecerá gratuitamente la señal en directo de TVE La 1 HD para todo el territorio español.

La plataforma permitirá acceder a la cobertura especial de la final desde dispositivos móviles, ordenadores y televisores compatibles, con la misma transmisión disponible en la señal lineal de La 1.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

Navegadores web

Smart TV

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Android TV

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Ordenadores

Asimismo, el encuentro también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

Mundial 2026 Transmisión EN DIRECTO del España vs. Argentina ⚽ Partido España vs. Argentina EN DIRECTO 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Final) 📅 Fecha Domingo 19 de julio de 2026 🕘 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio MetLife Stadium 📍 Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

¿A qué hora juega España vs. Argentina hoy?

España y Argentina disputarán la final de la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

Horarios por país

España: 21:00 horas

21:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos (ET): 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (PT): 12:00 horas

12:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas Chile: 16:00 horas

FAQ: Preguntas frecuentes sobre España vs. Argentina por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite España vs. Argentina en España?

La final podrá verse en abierto por TVE La 1 HD. También estará disponible mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial.

¿Cómo ver RTVE Play gratis?

RTVE Play permite acceder gratuitamente a la señal en directo de TVE La 1 HD desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet dentro de España.

¿Dónde ver España vs. Argentina online?

La transmisión online estará disponible mediante RTVE Play, además de DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

¿Se puede ver RTVE Play desde el móvil?

Sí. RTVE Play es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, Smart TV, Android TV, Apple TV, Chromecast y navegadores web.

¿Juega Lamine Yamal hoy?

Sí. El extremo español forma parte de la convocatoria de Luis de la Fuente y apunta a ser titular en la final frente a Argentina.

¿Será el último Mundial de Lionel Messi?

Sí. El capitán argentino disputará frente a España el último partido de su carrera en una Copa del Mundo.

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).

Análisis de Noé Yactayo

“España ha construido su camino hacia la final desde una virtud que pocas selecciones lograron sostener durante todo el campeonato: el equilibrio. El equipo de Luis de la Fuente no solo ha mantenido una identidad reconocible basada en la posesión y la presión alta, sino que además ha sabido adaptarse a distintos contextos de partido. La victoria frente a Francia confirmó que La Roja también puede competir con eficacia cuando el margen de error es mínimo.”

“Argentina llega con una fortaleza distinta. El conjunto de Lionel Scaloni volvió a demostrar por qué es el vigente campeón del mundo al superar eliminatorias de enorme exigencia y encontrar respuestas incluso en los momentos más complicados. Lionel Messi continúa siendo el gran referente ofensivo, pero alrededor suyo ha aparecido un bloque que responde cada vez que el partido exige personalidad, con futbolistas como Enzo Fernández, Cristian Romero, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez asumiendo un papel determinante.”

“La final reúne al campeón del mundo y al campeón de Europa, dos selecciones que llegan por caminos diferentes, pero con méritos suficientes para disputar el título. España intentará imponer el control del balón y el ritmo del partido; Argentina buscará aprovechar la experiencia competitiva adquirida durante los últimos años. Cuando se enfrentan dos equipos de este nivel, las diferencias suelen reducirse a pequeños detalles, y esa capacidad para responder bajo presión terminará siendo decisiva en la lucha por la Copa del Mundo.”