Francia y Paraguay se enfrentan hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos. El conjunto de Mbappé y Dembélé es el principal candidato para llevarse la Copa del Mundo; sin embargo, al frente tendrán a un duro rival que ya sabe de hazañas (eliminaron a Alemania). Un compromiso que pinta emocionante y que nos mostrará dos ideas futbolísticas muy marcadas.

El partido arrancará a las 23:00 horas en España (hora peninsular). Francia parte como principal candidato para llevarse el triunfo. Cuentan con destacados jugadores y en el banco de suplentes tienen a Didier Deschamps, un experimentado estratega que sabe cómo disputar este tipo de duelos.

Paraguay, por su parte, llega a dicha instancia tras dar un golpe sobre la mesa: eliminó a la poderosa Alemania desde la vía de penales. El conjunto de Gustavo Alfaro es pragmático; no tiene problemas en retroceder líneas y buscar a velocidad de Miguel Almirón para los contragolpes.

Para los aficionados en España, el partido podrá seguirse gratuitamente a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas de pago como Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

TL;DR del Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026

⚽ Partido: Francia vs. Paraguay

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Sábado 4 de julio de 2026

🕑 Hora en España: 23:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

🏟️ Estadio: Lincoln Financial Field

📍 Ciudad: Philadelphia (Estados Unidos)

⭐ Kylian Mbappé lidera a la favorita Francia

🌍 Paraguay es una de las grandes sorpresas tras eliminar a Alemania.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Francia y Paraguay correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva Jersey.

Diales de TVE La 1 en España

Dial 1 de Movistar Plus+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone TV

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Paraguay vs. Francia en vivo, online y en directo hoy los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadeldia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Francia vs. Paraguay por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

Navegadores web

Smart TV

Chromecast

Android TV

Apple TV

Tablets

Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver EN DIRECTO

Detalle Información ⚽ Partido Francia vs. Paraguay 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (octavos de final) 📅 Fecha Sábado 4 de julio. 🕑 Hora 23:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio Lincoln Financial Field 📍 Ciudad Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Francia quiere demostrar por qué es el principal candidato para llevarse la Copa del Mundo. Con Mbappé, Dembélé y Olise al frente de uno de los ataques más productivos del torneo, los galos parten como favoritos ante un motivado Paraguay que llega a la cita tras eliminar a Alemania y busca seguir haciendo historia. En España, el encuentro podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, además de las principales plataformas deportivas disponibles en el país.