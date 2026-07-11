Lionel Scaloni analizó la victoria de Argentina por 3-1 ante Suiza que lo coloca en semifinales del Mundial y reconoció que el equipo sufrió más de lo esperado durante el encuentro. El entrenador argentino destacó el aspecto físico del rival y admitió que hubo momentos en los que no pudieron resolver algunas situaciones de juego.
“Sabíamos que era un equipo muy físico. Nos pusieron mucha dificultad y no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte”, señaló Scaloni a las cámaras de Direct TV Sports
El estratega argentino también resaltó la importancia de volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo. “Hay cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor”, comentó.
Sobre el duelo ante Inglaterra en semifinales, Scaloni evitó darle un valor especial por el rival y aseguró que Argentina se prepara para enfrentar a una selección de alto nivel. “Da igual que sea Inglaterra, que sea Noruega. Nos vamos a encontrar un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador”, afirmó.
Ahora, la ‘Albiceleste’ tendrá unos días para recuperar fuerzas antes de buscar el pase a la final del Mundial 2026.