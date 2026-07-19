Las selecciones de España y Argentina afrontan este domingo 19 de julio una definición por el título de alto calibre en la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando midan fuerzas en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), desde las 14:00 horas de Colombia (3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un duelo por ver quién levantará el codiciado trofeo y bordará una nueva estrella de campeón en su escudo.

Como ha sido en lo que va del máximo torneo de selecciones de la FIFA, La Roja seguirá depositando buena parte de sus expectativas en el talento de su plantilla en la que destaca su joven estrella Lamine Yamal. Por el lado del rival, la Albiceleste tiene en Lionel Messi y un equipo plagado de futbolistas de alto nivel a cualquier embate que ha superado en la actual justa mundialista.

¿Quieres seguir el partido España vs. Argentina desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto por señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre colombianos y portugueses.

TV Pública (Canal 7) transmite la final entre Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la final este 19 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, España vs. Argentina por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre España y Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 para todo el territorio colombiano, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

Canal 4 de Bogotá

Canal 5 de Cali

Canal 9 de Barranquilla

Canal 9 de Medellín

Canal 31 de Cartagena

Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

Canal 4 de Bogotá (Digital)

Canal 4 de Villavicencio

Canal 9 de Cali

Canal 12 de Bucaramanga

Canal 30 de Manizales

Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la participación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Argentina vs. España por la gran final de la Copa Mundial 2026 vía Telemundo Deportes. (Foto: Composición Canva - Mag)

España vs. Argentina: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Partido Colombia vs. República Democrática del Congo Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Final Fecha Domingo, 19 de julio de 2026 Hora Colombia 3:00 p.m. Hora Estados Unidos 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT Hora México 2:00 p.m. Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos