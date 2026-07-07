El momento de la verdad ha llegado. La selección Colombia se juega el todo por el todo en este Mundial de Fútbol 2026 y podrían lograr la ronda de cuartos de final, pero primero deberán superar al poderío suizo en los octavos. Mira el partido de a través de la señal del Canal RCN, desde las 3:00 p.m. hora Bogotá, encuentro que se vivirá en el BC Place de Vancouver, que promete estar lleno de colombianos alentando a la selección. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el juego minuto a minuto.

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, (CANADÁ), 07/07/2026.- Canal RCN Transmitirá EN VIVO el partido Colombia vs. Suiza desde BC Place Vancouver, Columbia Británica, Canadá, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto de la selección colombiana con composición de Jesús Yupanqui.
VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, (CANADÁ), 07/07/2026.- Canal RCN Transmitirá EN VIVO el partido Colombia vs. Suiza desde BC Place Vancouver, Columbia Británica, Canadá, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto de la selección colombiana con composición de Jesús Yupanqui.

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Suiza por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO este martes 7 de julio de 2026.

Ciudad PrincipalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (Suscripción)Transmisión Online (Streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
  • Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

Horario, TV y dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO desde Colombia

  • Fecha: Martes 7 de julio de 2026
  • Lugar: Estadio BC Place Vancouver, British Columbia, Canadá
  • Horario: 3:00 p.m. Colombia
  • Canal TV: Canal RCN
  • Streaming: RCN App
GOL CARACOL, CANAL, RCN, DIRECTV, ESPN, TELEMUNDO DEPORTES EN VIVO — ver partido Colombia vs. Suiza por TV y Online | VIDEO
Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
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