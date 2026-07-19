Todo ha quedado listo desde el Metlife Stadium de New Jersey para conocer a la selección que será la campeona del mundo. Este domingo 19 de julio, no te pierdas el partido de Argentina vs. España desde las 15:00 horas Santiago por la señal de Chilevisión en TV Abierta para todo el país, un duelo que paralizará al mundo y tendrá cara a cara a la Albiceleste contra La Roja. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto de este enfrentamiento desde territorio chileno.
¿Cómo ver Chilevisión (CHV) En Vivo, Argentina vs. España?
Chilevisión (CHV) estuvo disponible por señal abierta en todas las regiones de Chile. Asimismo, se transmite a través de la señal del mencionado canal desde el cableoperador de tu preferencia:
- Canal 21 de Zapping TV
- Canal 57 de TuVes HD
- Canal 66 de Entel
- Canales 21 SD y 27 HD de GTD/Telsur
- Canales 15 SD y 515 HD de Mundo
- Canales 55 SD y 555 HD de Claro TV
- Canales 21 SD y 711 HD de VTR en la ciudad de Santiago
- Canales 121 SD y 811 HD de Movistar
- Canales 151 SD y 1151 HD de DirecTV
Chilevisión por señal abierta
- 11 (Santiago)
- 11.1 (Santiago)
- 9.1 (Arica)
- 4.1 (Iquique)
- 11.1 (Pozo Almonte)
- 2.1 (Calama)
- 7.1 (Antofagasta)
- 2.1 (Copiapó)
- 13.1 (Huasco)
- 5.1 (Vallenar)
- 2.1 (La Serena-Coquimbo)
- 8.1 (Ovalle)
- 2.1 (Quillota-La Calera)
- 10.1 (Valparaíso)
- 10.1 (Rancagua)
- 5.1 (Pichilemu)
- 4.1 (Cauquenes)
- 5.1 (Constitución)
- 11.1 (Chillán)
- 7.1 (Concepción)
- 5.1 (Lebu)
- 2.1 (Angol)
- 11.1 (Temuco)
- 2.1 (Villarrica-Pucón)
- 10.1 (Valdivia)
- 7.1 (Osorno)
- 10.1 (Puerto Montt)
- 7.1 (Punta Arenas)
La señal de Chilevisión ONLINE se podrá ver a través de tu dispositivo móvil (iOS y Android), PC, tablets y Smart TV.
Argentina vs. España: horario, TV y cómo ver el partido del Mundial 2026
- Día: Domingo 19 de julio de 2026
- Hora: 15:00 Santiago de Chile
- TV: Chilevisión (CHV)
- Lugar: MetLife Stadium de Easth Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)