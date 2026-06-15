Con Rodri como líder del centro del campo y con Lamine Yamal convertido en una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial, España afrontará este lunes 15 de junio su estreno en la Copa Mundial FIFA 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente se medirá ante Cabo Verde en el Atlanta Stadium desde las 11:00 horas de Bogotá (12:00 p.m. ET y 9:00 a.m. PT en Estados Unidos) , en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo H y que marcará el debut de la vigente campeona de Europa en el torneo.

La Roja llega al Mundial respaldada por la conquista de la Eurocopa y con el objetivo de volver a competir por el título después de varias participaciones decepcionantes en la Copa del Mundo. Del otro lado estará una Cabo Verde que disputará el primer Mundial de su historia y que intentará sorprender con un bloque compacto liderado por Ryan Mendes, Logan Costa y Dailon Livramento.

¿Quieres ver el partido por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del encuentro entre España y Cabo Verde estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre España y Cabo Verde por la primera jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de España vs. Cabo Verde?

Antes y después del encuentro entre España y Cabo Verde, GOL Caracol ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, ruedas de prensa y toda la cobertura relacionada con el debut de La Roja en la Copa Mundial FIFA 2026. Para consultar la programación actualizada, ingresa acaracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver España vs. Cabo Verde EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre España y Cabo Verde Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México para seguir España vs. Cabo Verde?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre España y Cabo Verde por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia.

Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local.

Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre España y Cabo Verde.

¿Por qué utilizar una VPN para ver España vs. Cabo Verde por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura del Mundial 2026.

Resumen para ver España vs. Cabo Verde por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

Cabe mencionar que FOX Network, Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV son los canales oficiales que transmiten todos los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en los Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026

Horario: 11:00 horas de Bogotá (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT)

11:00 horas de Bogotá (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) Partido: España vs. Cabo Verde, por la jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026

España vs. Cabo Verde, por la jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos)