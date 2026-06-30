La Selección de Francia llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas a disputar la final y hoy juega contra Suecia una cita decisiva por el pase a octavos de final, desde el MetLife Stadium de New Jersey, a partir de las 17:00 horas ET / 14:00 horas PT / 16:00 horas (Bogotá) . ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil?La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante Caracol Play, plataforma que ofrecerá cobertura completa del duelo por la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Francia vs. Suecia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Francia vs. Suecia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Francia vs. Suecia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Francia vs. Suecia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar el Francia vs. Suecia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de Francia vs. Suecia.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Francia vs. Suecia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de cara al Mundial de la FIFA 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Hora, TV y dónde ver Francia vs. Suecia EN VIVO de 16avos de final del Mundial 2026

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 4:00 p.m. Colombia

4:00 p.m. Colombia Canal TV: GOL Caracol

GOL Caracol Streaming: Caracol Play

Francia y Suecia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)