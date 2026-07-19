La Albiceleste puede ser bicampeona del mundo o sufrir su segunda derrota en una Copa del Mundo en este siglo, todo de la mano de Lionel Messi. Este domingo 19 de julio, no te pierdas el partido de , a través de la señal de TV Pública EN VIVO desde las 16:00 horas, encuentro que se disputará en el Metlife Stadium de New Jersey. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas ver la transmisión minuto a minuto de este enfrentamiento.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?

TV Pública transmitirá en directo y sin costo el partido entre Argentina vs. España correspondiente a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa desde New Jersey, el relato completo del encuentro y el análisis posterior de una jornada decisiva para las aspiraciones de la Albiceleste.

La señal se encuentra disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de cable del país.

Canales de TV Pública para ver Argentina vs. España

  • Canal 7 de VHF
  • Canal 7 HD de Movistar TV
  • Canal 8 HD de Telecentro
  • Canal 12 SD de Antina
  • Canal 11 SD de Claro TV
  • Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow
  • Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV
  • Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal
  • Canales 30 HD y 644 HD de Dibox
  • Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

TV Pública puede verse gratis mediante la Televisión Digital Abierta (TDA) y a través de canales provinciales y repetidoras asociadas que retransmiten su programación en distintas regiones del país.

Canales de TV Pública por provincia en Argentina

ProvinciaCiudad principalCanal abierto
Buenos AiresBahía BlancaCanal 9
Buenos AiresMar del PlataCanal 8
Buenos AiresTrenque LauquenCanal 12
CatamarcaSan Fernando del Valle de CatamarcaTV Pública Catamarca
ChacoResistenciaChaco TV
ChubutRawsonCanal 7
ChubutPuerto Madryn / TrelewCanal 12
CórdobaCórdoba CapitalCanal 10
CórdobaCórdoba CapitalCanal 12
CorrientesCorrientes13 Max Televisión
Entre RíosParanáCanal 11
FormosaFormosaCanal 3 (Lapacho TV)
JujuySan Salvador de JujuyCanal 7
JujuySan Salvador de JujuyCanal 30
La PampaSanta RosaTVPP Canal 3
La RiojaLa RiojaCanal 9
La RiojaLa RiojaCanal 13
MendozaMendozaCanal 7 (Acequia)
MendozaMendozaCanal 9 (Televida)
MisionesPosadasCanal 12
NeuquénNeuquénCanal 7
Río NegroGeneral RocaCanal 10
Río NegroBarilocheCanal 6
SaltaSaltaCanal 11 (El Once)
San JuanSan JuanCanal 8
San JuanSan JuanCanal 13
San LuisSan LuisCanal 13
Santa CruzRío GallegosCanal 9
Santa CruzRío GallegosLU85 TV
Santa FeRosarioCanal 5
Santa FeSanta Fe CapitalCanal 13
Santiago del EsteroSantiago del EsteroCanal 7
Tierra del FuegoUshuaiaCanal 11
Tierra del FuegoRío GrandeCanal 13
TucumánSan Miguel de TucumánCanal 10
TucumánSan Miguel de TucumánCanal 8 (El Ocho)

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. España EN VIVO y ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet podrán acceder a la señal online de TV Pública y a otros servicios que emitirán la semifinal.

Plataformas para ver Argentina vs. España online

  • Sitio web oficial de TV Pública
  • Canal oficial de TV Pública en YouTube
  • Cont.ar
  • DGO
  • Flow
  • Telecentro Play
  • mitelefe
  • TyC Sports Play
  • Disney+ Premium

Estas plataformas son compatibles con teléfonos Android, iPhone, iPad, tablets, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku, Fire TV Stick, computadoras Windows y Mac.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. España?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos pueden acceder a la programación digital de TV Pública mediante un servicio VPN con servidores ubicados en Argentina.

Paso a paso para ver TV Pública desde Estados Unidos

  1. Contrata una VPN con servidores en Argentina.
  2. Descarga la aplicación en tu dispositivo.
  3. Conéctate a una ubicación argentina.
  4. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.
  5. Accede a la transmisión en vivo del partido.

¿Quién relata los partidos del Mundial 2026 en TV Pública?

Las transmisiones de la Copa Mundial FIFA 2026 en TV Pública cuentan con los relatos de Gustavo Kuffner, acompañado por los comentarios de Sergio Goycochea y Martín Palermo, quienes integran el equipo encargado de llevar toda la cobertura de los encuentros de la Selección Argentina y otros partidos destacados del torneo.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Además de TV Pública, existen otras señales argentinas que pueden visualizarse desde el exterior utilizando una conexión VPN configurada en territorio argentino.

Canales disponibles

  • Canal 13 (El Trece)
  • Telefe
  • Canal 9 (El Nueve)
  • América TV
  • TV Pública (Canal 7)
  • TN (Todo Noticias)
  • TyC Sports
  • ESPN Argentina

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por final del Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. España
FechaDomingo 19 de julio de 2026
Hora Argentina16:00
Hora Estados Unidos3 p.m. ET / 2 p.m. CT / 1 p.m. MT / 12 p.m. PT
EstadioMetlife Stadium
CiudadNew Jersey, New York
CompeticiónFinal de la Copa Mundial FIFA 2026
Canales de TVTV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina
Streaming OnlineCont.ar, DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium
TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, Telemundo, DIRECTV, La 1 HD, RTVE Play, DAZN, Canal 5, Azteca 7, ESPN EN VIVO - ver partido Argentina vs. España por TV y Online | Final del Mundial 2026 | VIDEO | Libre Pelota
Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).
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