El resumen completo del show inaugural del Mundial 2026 con Shakira cantando el tema del torneo. (Video: ESPN)
El resumen completo del show inaugural del Mundial 2026 con Shakira cantando el tema del torneo. (Video: ESPN)

En medio de gran expectativa, este jueves 11 de junio se realizó el primero de los tres shows de presentación e inauguración del . Con mucho colorido, artistas de la talla de Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla se presentaron ante un imponente y abarrotado Estadio Azteca, con un espectacular cierre que tuvo como protagonista a la cantante colombiana . Ella, junto a Burna Boy, interpretaron la canción oficial de esta edición, denominado ‘Dai Dai’.

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