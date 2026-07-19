El Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO durante la gran final de la Copa del Mundo. ¿En qué canales ver la transmisión de este esperado espectáculo? En gran parte de Latinoamérica, el evento estará disponible por la señal de DSports, a través de DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil también podrá verse por Caze TV. ESPN, mediante Disney Plus Premium, será otra de las principales alternativas para disfrutar del show. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú, el espectáculo también será transmitido por América TV y América TVGO, mientras que en otros países estará disponible por las señales oficiales con derechos de la final del Mundial 2026.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán disfrutar del Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el espectáculo podrá verse por Telefe y TV Pública en señal abierta. También estará disponible mediante TyC Sports y DSports, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el espectáculo a través de Gol Caracol TV y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán disfrutar del evento por DSports y mediante la plataforma DGO.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán ver el espectáculo por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en España?

En territorio español, el evento podrá seguirse a través de La 1 de RTVE y RTVE Play, además de DAZN, según la programación oficial de la final del Mundial 2026.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del espectáculo por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el evento podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Cómo seguir el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán disfrutar del espectáculo mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Show de Medio Tiempo del Mundial 2026. (Video: Shakira)