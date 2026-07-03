Lionel Messi pasó a liderar en solitario la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 tras marcar ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final. El capitán de Argentina alcanzó los siete goles en el torneo y superó a Kylian Mbappé, que suma seis tantos y dos asistencias. Gracias a esa anotación, el rosarino tomó ventaja en la carrera por la Bota de Oro cuando la fase decisiva de la Copa del Mundo comienza a entrar en su etapa más exigente.

La pelea por el máximo artillero del Mundial 2026, sin embargo, sigue completamente abierta. Harry Kane y Erling Haaland aparecen a dos goles de Messi, mientras que Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal continúan al acecho en la clasificación. Cristiano Ronaldo, por su parte, mantiene opciones de acercarse a la cima si logra ampliar su cuenta goleadora con Portugal en las próximas rondas del torneo. Esta tabla se actualiza en tiempo real después de cada jornada del Mundial 2026.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO

JUGADOR (SELECCIÓN) GOLES ASISTENCIAS MIN (PJ) 1. Lionel Messi (Argentina) 7 0 252 (4) 2. Kylian Mbappé (Francia) 6 2 378 (4) 3. Erling Haaland (Noruega) 5 0 309 (4) 4. Harry Kane (Inglaterra) 5 0 394 (5) 5. Ousmane Dembélé (Francia) 4 2 304 (4) 6. Mikel Oyarzabal (España) 4 1 333 (4) 7. Vinícius Júnior (Brasil) 4 1 398 (5) 8. Ismaïla Sarr (Senegal) 4 1 419 (5) 9. Deniz Undav (Alemania) 3 2 174 (3) 10. Johan Manzambi (Suiza) 3 1 146 (4) 11. Julián Quiñones (México) 3 1 354 (4) 12. Cody Gakpo (Países Bajos) 3 1 394 (5) 13. Brian Brobbey (Países Bajos) 3 0 245 (4) 14. Folarin Balogun (Estados Unidos) 3 0 250 (4) 15. Matheus Cunha (Brasil) 3 0 260 (5) 16. Elijah Just (Nueva Zelanda) 3 0 291 (4) 17. Jonathan David (Canadá) 3 0 370 (4) 18. Cristiano Ronaldo (Portugal) 3 0 385 (5) 19. Ismael Saibari (Marruecos) 3 0 390 (5) 20. Kai Havertz (Alemania) 3 0 392 (5)

Nota: MIN (PJ) = minutos jugados (partidos disputados).

¿Quién lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026?

Lionel Messi ocupa actualmente el primer lugar en la tabla de goleadores del Mundial 2026 gracias a sus siete tantos, cifra que alcanzó tras marcar ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final. El capitán argentino supera por un gol a Kylian Mbappé, que suma seis anotaciones y dos asistencias con Francia.

Por detrás aparecen Erling Haaland y Harry Kane con cinco goles cada uno, mientras que Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinícius Júnior e Ismaïla Sarr continúan en la pelea con cuatro tantos. La lucha por la Bota de Oro sigue abierta de cara a las rondas decisivas del torneo, especialmente porque varios de los principales candidatos permanecen en competencia.

Cristiano Ronaldo también conserva opciones de acercarse a los líderes. El capitán portugués acumula tres goles y buscará aumentar su cuenta en los próximos compromisos de Portugal en la fase eliminatoria.

¿Cómo se define al ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026?

La FIFA entrega la Bota de Oro al jugador que finaliza la Copa del Mundo con la mayor cantidad de goles anotados. En caso de empate, el primer criterio de desempate son las asistencias registradas a lo largo del torneo.

Si la igualdad persiste, se toma en cuenta el menor número de minutos disputados. Por ello, además de los goles, las asistencias y el tiempo de juego pueden resultar determinantes para definir al máximo artillero del Mundial 2026.