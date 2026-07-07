Durante tres días, el astro francés Kylian Mbappé y el gran argentino Lionel Messi compartieron el liderato, con siete goles cada uno, en la carrera por ser el máximo goleador del torneo, pero el doblete de Haaland en la victoria de Noruega contra Brasil en octavos de final lo igualó con ambos el domingo. A continuación, te comparto una tabla resumen sobre los máximos anotadores con 3 o más goles hasta hoy, considerando únicamente goles en tiempo reglamentario y prórroga (los penales de tanda no cuentan para la Bota de Oro).

Cuando comenzó la fase eliminatoria del Mundial, Messi se convirtió en el primero en alcanzar los siete goles cuando Argentina venció a Cabo Verde el viernes, y Mbappé lo igualó un día después cuando Francia venció a Paraguay.

Harry Kane, de Inglaterra, elevó su cuenta personal a seis goles tras marcar en la emocionante victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México el domingo por la noche.

El español Mikel Oyarzabal y el compañero de equipo de Mbappé, Ousmane Dembélé, les pisan los talones con cuatro goles cada uno.

# Jugador País GP GS MP RTG POTM G 1 Erling Haaland NOR 4 4 360 7.8 3 7 2 Kylian Mbappe FRA 5 5 442 8.0 3 7 3 Lionel Messi ARG 4 3 321 8.5 3 7 4 Harry Kane ING 5 5 444 7.1 2 6 5 Ismaila Sarr SEN 4 4 366 6.9 - 4 6 Mikel Oyarzabal ESP 5 5 391 6.9 2 4 7 Jude Bellingham ING 5 5 404 6.9 2 4 8 Vinicius Junior BRA 5 5 441 6.9 1 4 9 Ousmane Dembele FRA 5 5 372 6.7 1 4 10 Julian Quinones MEX 5 5 414 7.0 1 4

Descripciones de las siglas:

GP (games played): Partidos jugados (total de encuentros en los que el jugador ha participado).

GS (games started): Partidos como titular (veces que el jugador ha iniciado el partido desde el comienzo).

MP (minutes played): Minutos jugados (tiempo total que el jugador ha estado en el campo).

RTG (playing rating): Calificación o rating del jugador según su rendimiento en los partidos.

POTM (player o the match): Veces que ha sido elegido “Jugador del partido”.

G (goals): Goles anotados por el jugador en los partidos considerados.

¿Qué es el premio Bota de Oro de la FIFA y cómo se decide?

La Bota de Oro de la FIFA se otorga al jugador con más goles al final del torneo. El francés Mbappé es el actual poseedor del récord tras marcar ocho goles en Qatar en el Mundial de 2022.

Si dos jugadores empatan con el mismo número de goles al final del torneo, el jugador con más asistencias ganará el premio.

Si esos criterios de desempate no permiten que dos jugadores se decidan, entonces la Bota de Oro se le entrega al jugador que haya logrado sus goles y asistencias en la menor cantidad de minutos.

¿Quién ha marcado más goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA?

Lionel Messi (Argentina) – 20 Kylian Mbappé (Francia) – 19 Miroslav Klose (Alemania) – 16 Ronaldo (Brasil) – 15 Harry Kane (Inglaterra) y Gerd Müller (Alemania Occidental) – 14