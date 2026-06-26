Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO con Lionel Messi, Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo y etc. FOTO: Selección argentina, Selección de Francia, Selección de Noruega y Selección de Portugal.
Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO con Lionel Messi, Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo y etc. FOTO: Selección argentina, Selección de Francia, Selección de Noruega y Selección de Portugal.

El Mundial 2026 no solamente nos está dejando emocionantes partidos, también nos regala una disputa por ser el máximo goleador del certamen. Lionel Messi ya hizo historia y superó el récord de Miroslav Klose. Sin embargo, Kylian Mbappé, Vinícius, Erling Haaland y Dembélé están cerca y buscan arruinar la fiesta al astro argentino.

Cristiano Ronaldo registra dos goles, pero está atento a cualquier descuido para escalar a la cima de la tabla de goleadores. ‘Cr7′ es la principal carta de gol que tiene Portugal.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

JugadorGoles
Lionel Messi5 goles
Vinícius Júnior4 goles
Erling Haaland4 goles
Kylian Mbappé4 goles
Ousmane Dembélé4 goles
Brian Brobbey3 goles
Deniz Undav3 goles
Ismael Saibari 3 goles
Ismaila Sarr3 goles
Johan Manzambi 3 goles
Jonathan David3 goles
Matheus Cunha 3 goles
Cristiano Ronaldo2 goles
Crysencio Summerville 2 goles
Cyle Larin2 goles
Daichi Kamada2 goles
Daniel Muñoz2 goles

Máximos goleadores históricos en los Mundiales

  • Lionel Messi (Argentina): 18 goles
  • Miroslav Klose (Alemania): 16 goles
  • Kylian Mbappé (Francia): 16 goles
  • Ronaldo (Brasil): 15 goles
  • Gerd Müller (República Federal de Alemania): 14 goles
  • Just Fontaine (Francia): 13 goles
  • Pelé (Brasil): 12 goles
  • Jürgen Klinsmann (República Federal de Alemania): 11 goles
  • Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles
  • Harry Kane (Inglaterra): 10 goles
  • Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles
  • Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles
  • Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles
  • Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles
  • Thomas Müller (Alemania): 10 goles
  • Helmut Rahn (República Federal de Alemania): 10 goles
  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 10 goles
  • Ademir (Brasil): 9 goles
  • Roberto Baggio (Italia): 9 goles
  • Eusébio (Portugal): 9 goles
  • Jairzinho (Brasil): 9 goles
  • Paolo Rossi (Italia): 9 goles
  • Karl Heinz Rummenigge (República Federal de Alemania): 9 goles
  • Uwe Seeler (República Federal de Alemania): 9 goles
  • Vavá (Brasil): 9 goles
  • Christian Vieri (Italia): 9 goles
  • David Villa (España): 9 goles

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en los Mundiales?

El Mundial Estados Unidos, México y Canadá quedará en la historia para el pueblo argentino. En este torneo, Lionel Messi se coronó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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