El Mundial 2026 no solamente nos está dejando emocionantes partidos, también nos regala una disputa por ser el máximo goleador del certamen. Lionel Messi ya hizo historia y superó el récord de Miroslav Klose. Sin embargo, Kylian Mbappé, Vinícius, Erling Haaland y Dembélé están cerca y buscan arruinar la fiesta al astro argentino.
Cristiano Ronaldo registra dos goles, pero está atento a cualquier descuido para escalar a la cima de la tabla de goleadores. ‘Cr7′ es la principal carta de gol que tiene Portugal.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
|Jugador
|Goles
|Lionel Messi
|5 goles
|Vinícius Júnior
|4 goles
|Erling Haaland
|4 goles
|Kylian Mbappé
|4 goles
|Ousmane Dembélé
|4 goles
|Brian Brobbey
|3 goles
|Deniz Undav
|3 goles
|Ismael Saibari
|3 goles
|Ismaila Sarr
|3 goles
|Johan Manzambi
|3 goles
|Jonathan David
|3 goles
|Matheus Cunha
|3 goles
|Cristiano Ronaldo
|2 goles
|Crysencio Summerville
|2 goles
|Cyle Larin
|2 goles
|Daichi Kamada
|2 goles
|Daniel Muñoz
|2 goles
Máximos goleadores históricos en los Mundiales
- Lionel Messi (Argentina): 18 goles
- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 16 goles
- Ronaldo (Brasil): 15 goles
- Gerd Müller (República Federal de Alemania): 14 goles
- Just Fontaine (Francia): 13 goles
- Pelé (Brasil): 12 goles
- Jürgen Klinsmann (República Federal de Alemania): 11 goles
- Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles
- Harry Kane (Inglaterra): 10 goles
- Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles
- Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles
- Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles
- Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles
- Thomas Müller (Alemania): 10 goles
- Helmut Rahn (República Federal de Alemania): 10 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 10 goles
- Ademir (Brasil): 9 goles
- Roberto Baggio (Italia): 9 goles
- Eusébio (Portugal): 9 goles
- Jairzinho (Brasil): 9 goles
- Paolo Rossi (Italia): 9 goles
- Karl Heinz Rummenigge (República Federal de Alemania): 9 goles
- Uwe Seeler (República Federal de Alemania): 9 goles
- Vavá (Brasil): 9 goles
- Christian Vieri (Italia): 9 goles
- David Villa (España): 9 goles
¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en los Mundiales?
El Mundial Estados Unidos, México y Canadá quedará en la historia para el pueblo argentino. En este torneo, Lionel Messi se coronó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.