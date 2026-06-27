El Mundial 2026 estrena formato con 48 selecciones repartidas en 12 grupos, lo que obliga a crear una tabla única de “mejores terceros” para completar el cuadro de 16vos de final. De cada grupo avanzan los dos primeros y, además, los 8 terceros con mejor rendimiento, conformando un total de 32 equipos en la fase de eliminación directa.

Esta tabla reúne a los doce equipos que ocupan el tercer lugar en cada zona y los ordena como si fuera una liga aparte, considerando puntos, diferencia de goles y tantos anotados. Los ocho primeros se clasifican a 16vos; los cuatro restantes quedan eliminados pese a haber terminado entre los tres mejores de su grupo.

Tabla EN VIVO: los 8 equipos que clasifican como mejores terceros

Al avance de la tercera fecha de la fase de grupos, la tabla EN VIVO de mejores terceros muestra una pelea muy cerrada por los últimos cupos rumbo a 16vos de final . Medios deportivos y plataformas de resultados en tiempo real actualizan esta tabla tras cada partido, reflejando cambios inmediatos en posiciones, diferencia de goles y clasificación.zonamundial+3

Posición Selección PJ G E P DG Pts 1 Suecia 3 1 1 1 0 4 2 Ecuador 3 1 1 1 0 4 3 Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 -1 4 4 Paraguay 3 1 1 1 -2 4 5 Senegal 3 1 0 2 +2 3 6 Irán 3 0 3 0 0 3 7 Croacia 2 1 0 1 -1 3 8 Corea del Sur 3 1 0 2 -1 3 9 Argelia 2 1 0 1 -1 3 10 Escocia 3 1 0 2 -3 3 11 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 12 República del Congo 2 0 1 1 -1 1

En este escenario, los ocho clasificados provisorios a 16vos de final serían Suecia, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Senegal, Irán, Croacia y Corea del Sur. Argelia y Escocia, pese a sumar tres puntos, quedarían afuera por diferencia de goles o goles a favor, mientras que Uruguay y Congo requieren combinaciones favorables de resultados para tener opciones reales de entrar al top 8.

Criterios oficiales de desempate según la FIFA

La construcción de la tabla de mejores terceros sigue los criterios de desempate establecidos por el reglamento oficial de la FIFA para el Mundial 2026. Primero se contabiliza el número de puntos obtenidos en la fase de grupos, donde ganar otorga tres puntos, empatar uno y perder ninguno.

Si dos o más selecciones terminan con la misma cantidad de puntos, el siguiente criterio es la diferencia de goles, es decir, goles a favor menos goles en contra. En caso de mantenerse la igualdad, se recurre al total de goles anotados, favoreciendo a los equipos más ofensivos, y luego a criterios adicionales contemplados por el reglamento FIFA (como puntos en duelos directos o fair play) si fuera necesario.

Impacto en el cuadro de 16vos: cruces y combinaciones

La inclusión de los mejores terceros agrega una capa estratégica al armado del cuadro de 16vos de final del Mundial 2026, ya que la FIFA contempló hasta 495 combinaciones posibles según qué grupos aportan terceros clasificados. El emparejamiento de estos terceros con los líderes de grupo se basa en las letras de los grupos clasificados y en un cuadro predefinido que busca mantener equilibrio competitivo y evitar cruces repetidos.

Con un corte de tabla como el anterior, los cruces proyectados incluyen enfrentamientos de gran atractivo. Por ejemplo, México (1A) se mediría con Ecuador (3E), Estados Unidos (1D) con Bosnia y Herzegovina (3B), y potencias europeas como Alemania, Francia o Suiza quedarían emparejadas con terceros como Paraguay, Suecia, Irán o Croacia. Esta dinámica convierte cada gol en la fase de grupos en un recurso valioso, capaz de alterar no solo la clasificación, sino también la dificultad del rival en los 16vos.