El Mundial 2026 bajó el telón tras una emocionante final y, además de coronar a un nuevo campeón, dejó definida la clasificación de los máximos goleadores del torneo. La carrera por la Bota de Oro mantuvo el suspenso hasta las últimas jornadas, con varias figuras peleando por terminar en lo más alto de la tabla.

El Mundial 2026 está a punto de conocer a su campeón y, mientras Argentina y España disputan la gran final de la Copa del Mundo, la carrera por la Bota de Oro sigue abierta. Aunque Kylian Mbappé lidera momentáneamente la clasificación con 10 goles, Lionel Messi todavía tiene opciones de alcanzarlo si marca durante el partido decisivo. Por ello, la tabla de goleadores se actualizará en tiempo real hasta el pitazo final.

Tabla final de goleadores del Mundial 2026

Así terminó la clasificación de los máximos goleadores de la Copa del Mundo 2026.

Posición Jugador Selección Goles Asistencias 1 Kylian Mbappé Francia 10 4 2 Lionel Messi Argentina 8 4 3 Jude Bellingham Inglaterra 7 1 4 Erling Haaland Noruega 7 0 5 Ousmane Dembélé Francia 6 2 6 Harry Kane Inglaterra 6 1 7 Mikel Oyarzabal España 5 1 8 Julián Quiñones México 4 1 9 Vinicius Junior Brasil 4 1 10 Ismaïla Sarr Senegal 4 0

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

Con su brillante actuación en el Mundial 2026, Kylian Mbappé también terminó como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, dejando atrás a Lionel Messi y a otras leyendas del fútbol internacional.

Posición Jugador Selección Goles 1 Kylian Mbappé Francia 22 2 Lionel Messi Argentina 21 3 Miroslav Klose Alemania 16 4 Ronaldo Nazário Brasil 15 5 Gerd Müller Alemania 14 5 Harry Kane Inglaterra 14 7 Just Fontaine Francia 13 8 Pelé Brasil 12 9 Cristiano Ronaldo Portugal 11 9 Jürgen Klinsmann Alemania 11

¿Qué es la Bota de Oro del Mundial y cómo se define al ganador?

La Bota de Oro Adidas es el premio oficial que entrega la FIFA al máximo goleador de cada edición de la Copa Mundial. Se trata de un reconocimiento individual que distingue al futbolista con mejor rendimiento ofensivo durante el torneo, sin importar la posición final de su selección.

El criterio principal para definir al ganador es el número de goles convertidos; sin embargo, si dos o más jugadores terminan empatados, la FIFA aplica los siguientes criterios de desempate:

Mayor cantidad de goles anotados.

Mayor número de asistencias.

Menor cantidad de minutos disputados, premiando al jugador que logró la misma producción ofensiva en menos tiempo.

Además de la Bota de Oro, la FIFA entrega la Bota de Plata al segundo máximo goleador y la Bota de Bronce al tercero. Estos premios se entregan oficialmente al finalizar la final del Mundial, durante la ceremonia de clausura junto con el resto de las distinciones individuales.