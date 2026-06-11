¿Te tocará ver el Mundial desde la oficina o universidad? Los 4 errores que podrían dejarte sin partido desde tu celular.

No todos podrán ver los partidos frente a un televisor. Según el estudio “Rumbo al Mundial”, elaborado por Worldpanel by Numerator, un 32% de los hogares más aficionados planea seguir parte de los encuentros a través de internet, reflejando cómo el smartphone se ha convertido en un aliado para quienes estarán en la oficina, la universidad o de camino a casa durante el torneo.

Frente a este escenario, especialistas de Infinix Perú comparten cuatro errores comunes que pueden afectar la experiencia de quienes seguirán los partidos desde el celular:

1. Evita caer en enlaces que prometen ver el partido gratis

Durante eventos deportivos de gran audiencia aumentan los enlaces que ofrecen transmisiones gratuitas a través de redes sociales, grupos de mensajería o páginas poco conocidas. Muchos de estos sitios buscan captar información personal, mostrar publicidad engañosa o redirigir al usuario a contenidos maliciosos.

¿Qué hacer? Utiliza únicamente plataformas oficiales o servicios reconocidos. Si un enlace solicita información bancaria de forma inesperada, descarga archivos sospechosos o redirige constantemente a otras páginas, lo más recomendable es abandonarlo de inmediato.

2. No dependas únicamente de una red WiFi pública

Seguir un partido desde la universidad, la oficina, un aeropuerto o un restaurante puede parecer una buena alternativa, pero las redes compartidas suelen saturarse cuando muchas personas intentan conectarse al mismo tiempo. Esto puede generar interrupciones justo en los momentos más importantes del encuentro.

¿Qué hacer? Si planeas ver el partido fuera de casa, procura contar con datos móviles disponibles como respaldo. También es recomendable conectarte a redes de confianza y evitar realizar operaciones bancarias o ingresar información sensible mientras utilizas conexiones públicas.

3. No asumas que tu celular aguantará todo el partido

Ver una transmisión en vivo mientras comentas en WhatsApp, revisas estadísticas, navegas por redes sociales y guardas capturas o videos puede consumir mucha más batería y almacenamiento de lo que imaginas. El problema suele aparecer cuando el partido entra en su tramo decisivo.

¿Qué hacer? Antes del encuentro, elimina archivos innecesarios y verifica que cuentas con suficiente espacio libre para fotos, videos y aplicaciones. Asimismo, revisa el nivel de batería y activa funciones de optimización energética si estarás conectado durante varias horas. Equipos como el NOTE 60 Pro incorporan batería de larga duración y carga rápida de 90W, permitiendo recuperar autonomía en pocos minutos.

4. No esperes al último minuto para probar la plataforma donde verás el partido

Uno de los errores más frecuentes ocurre minutos antes del inicio del encuentro. Muchos usuarios abren la plataforma de streaming por primera vez cuando el partido está por comenzar y recién descubren que olvidaron su contraseña, que la aplicación requiere una actualización o que existe algún problema con su cuenta.

¿Qué hacer? Prueba la plataforma al menos unas horas antes del partido. Verifica que puedas iniciar sesión correctamente, confirma que tu suscripción esté activa y asegúrate de contar con la versión más reciente de la aplicación. Unos minutos de preparación pueden evitar que te pierdas el inicio del encuentro por problemas técnicos.

“Cada vez más usuarios siguen los partidos desde el celular mientras están trabajando, estudiando o trasladándose. En esos escenarios, pequeños detalles como una batería descargada, una aplicación sin actualizar o conectarse a una red insegura pueden afectar completamente la experiencia. Por eso es importante prepararse antes del pitazo inicial.”, señaló Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

Actualmente, los smartphones se han convertido en una herramienta clave para seguir competencias deportivas en tiempo real. Equipos como el NOTE 60 Pro incorporan características como una batería de larga duración, una pantalla fluida y conexiones estables permiten que la experiencia sea mucho más cómoda para quienes no pueden estar frente a un televisor durante los encuentros.

A medida que se acerca el torneo, preparar el smartphone con anticipación puede ser tan importante como elegir dónde ver el partido. Una configuración adecuada ayudará a que los aficionados no se pierdan ninguno de los momentos más importantes.