Transmisión de Telemundo Deportes y Peacock TV para ver el partido de España vs. Cabo Verde desde EE.UU., que se disputará este lunes 15 de junio de 2026, por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Transmisión de Telemundo Deportes y Peacock TV para ver el partido de España vs. Cabo Verde desde EE.UU., que se disputará este lunes 15 de junio de 2026, por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Este lunes 15 de junio, el Estadio Atlanta albergará el partido de España vs. Cabo Verde por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026. La señal de Telemundo Deportes desde Estados Unidos va a pasar este importante encuentro entre España y Cabo Verde, además de tener a disposición la señal de Peacock TV en streaming online. A continuación, te dejo con todos los detalles para ver este España-Cabo Verde por el Grupo H de la Copa Mundial.

España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)
España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido del Grupo D para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del debut mundialista de España vs. Cabo Verde.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver España vs. Cabo Verde EN VIVO.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

OperadorCanal
DIRECTV406 y 407
Dish835
SpectrumVaría según mercado
XfinityVaría según ciudad
CoxVaría según ciudad
OptimumVaría según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

  • Roku
  • Fire TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Google TV
  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

Horario, TV y dónde ver España vs. Cabo Verde EN VIVO desde EE.UU. por el Mundial 2026

  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Atlanta, Estados Unidos
  • Horario: 12:00 pm ET / 9:00 am PT
  • Canal TV: Telemundo Deportes y Universo
  • Streaming: Peacock TV
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC