Estados Unidos afrontará este domingo 31 de mayo una de las pruebas más importantes de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando reciba a Senegal en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. El encuentro, que será transmitido EN VIVO por Telemundo Deportes y diversas plataformas de streaming en territorio estadounidense, representa la última oportunidad para que Gregg Berhalter termine de ajustar su sistema de juego, pruebe variantes tácticas y consolide el funcionamiento colectivo del equipo antes del torneo que organizará junto a México y Canadá.

Con Christian Pulisic como principal referencia ofensiva y figuras como Weston McKennie, Gio Reyna y Timothy Weah llamadas a desempeñar un papel determinante durante la Copa del Mundo, la expectativa es alta entre los aficionados de las Barras y las Estrellas. Enfrente estará una selección de Senegal reconocida por su intensidad física, velocidad y capacidad para competir contra rivales de primer nivel, lo que convierte este amistoso en una exigente prueba para la USMNT.

Charlotte volverá a convertirse en el centro de atención del fútbol internacional con un duelo que permitirá evaluar el verdadero estado competitivo de Estados Unidos a pocos días del inicio del Mundial 2026. Si quieres saber dónde ver el partido EN VIVO, a qué hora juega la selección estadounidense y cuáles son las opciones disponibles para seguir la transmisión por TV o streaming, aquí encontrarás toda la información necesaria.

TL;DR del partido Estados Unidos vs. Senegal

📅 Fecha: Domingo 31 de mayo de 2026

Domingo 31 de mayo de 2026 🕒 Hora: 3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PT

3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PT 📺 TV: Telemundo Deportes

Telemundo Deportes 💻 Streaming: Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo y App Telemundo

Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo y App Telemundo 🏟️ Estadio: Bank of America Stadium

Bank of America Stadium 📍 Ubicación: Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos

Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos ⚽ Contexto: último amistoso de la USMNT antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Senegal EN VIVO por streaming en Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir el amistoso entre Estados Unidos y Senegal mediante distintas plataformas digitales disponibles en territorio estadounidense.

Opciones de streaming

Peacock: transmisión oficial en vivo y contenido bajo demanda.

transmisión oficial en vivo y contenido bajo demanda. App Telemundo (iOS y Android): acceso a la señal en vivo mediante un proveedor de TV compatible.

acceso a la señal en vivo mediante un proveedor de TV compatible. Hulu + Live TV: incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados.

incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados. YouTube TV: ofrece acceso a canales locales compatibles y almacenamiento DVR en la nube.

ofrece acceso a canales locales compatibles y almacenamiento DVR en la nube. Fubo: plataforma especializada en deportes con acceso a Telemundo dentro de sus planes disponibles.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Senegal? Canales de transmisión

La transmisión oficial del amistoso internacional estará a cargo de Telemundo Deportes en territorio estadounidense.

Canales de Telemundo en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Señal local Cable / Operador Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami, FL Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Los Ángeles, CA Canal 52 Spectrum / DIRECTV 406 Chicago, IL Canal 5.3 y 44 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas, TX Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston, TX Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando, FL Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix, AZ Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 San Francisco, CA Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle, WA Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Horarios por ciudades y estados de Estados Unidos

Debido a los distintos husos horarios del país, estos son los horarios locales para seguir el partido entre Estados Unidos y Senegal:

Ciudad / Estado Hora local Nueva York, Miami y Atlanta 3:30 p.m. ET Chicago, Dallas y Houston 2:30 p.m. CT Denver, Colorado 1:30 p.m. MT Phoenix, Arizona 12:30 p.m. MT Los Ángeles, California 12:30 p.m. PT San Francisco, California 12:30 p.m. PT Las Vegas, Nevada 12:30 p.m. PT Seattle, Washington 12:30 p.m. PT

¿Dónde se jugará el partido Estados Unidos vs. Senegal?

El amistoso internacional se disputará en el Bank of America Stadium, uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos y sede habitual de los Carolina Panthers de la NFL y Charlotte FC de la MLS.

Datos del Bank of America Stadium

Información Detalle Estadio Bank of America Stadium Dirección 800 S Mint St, Charlotte, NC 28202 Ciudad Charlotte Estado Carolina del Norte Código postal 28202 País Estados Unidos Capacidad Aproximadamente 74,000 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1996 Teléfono +1 (704) 358-7000 Equipos locales Carolina Panthers (NFL) y Charlotte FC (MLS) Distrito Uptown Charlotte

Ubicado en pleno centro de Charlotte, el estadio es uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país y tendrá un papel destacado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cómo llegar al Bank of America Stadium?

Los aficionados que asistirán al encuentro cuentan con varias opciones para llegar al recinto:

Aeropuerto más cercano: Charlotte Douglas International Airport (CLT), ubicado a aproximadamente 15 minutos del estadio.

Charlotte Douglas International Airport (CLT), ubicado a aproximadamente 15 minutos del estadio. Tren ligero: Lynx Blue Line con estaciones cercanas al distrito Uptown.

Lynx Blue Line con estaciones cercanas al distrito Uptown. Uber y Lyft: cuentan con zonas habilitadas para eventos deportivos.

cuentan con zonas habilitadas para eventos deportivos. Estacionamientos: múltiples parkings públicos y privados alrededor del estadio.

múltiples parkings públicos y privados alrededor del estadio. Zona hotelera: decenas de hoteles se encuentran a pocos minutos caminando del recinto.

¿Qué clima se espera en Charlotte para el partido?

Los pronósticos preliminares apuntan a una tarde cálida en Charlotte, con temperaturas cercanas a los 27 °C y condiciones favorables para la práctica del fútbol. Sin embargo, se recomienda consultar la actualización meteorológica horas antes del inicio del encuentro para conocer posibles cambios en el clima.

FAQ: Estados Unidos vs. Senegal

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Senegal EN VIVO?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y también estará disponible por streaming en Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo y la App Telemundo.

¿A qué hora juega Estados Unidos hoy?

La USMNT enfrentará a Senegal este domingo 31 de mayo de 2026 desde las 3:30 p.m. ET (12:30 p.m. PT).

¿Dónde se juega el amistoso entre Estados Unidos y Senegal?

El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

¿Cuál es la capacidad del estadio?

El Bank of America Stadium tiene una capacidad aproximada para 74,000 espectadores.

¿Qué figuras tendrá Estados Unidos?

Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna y Timothy Weah encabezan la convocatoria del equipo dirigido por Gregg Berhalter.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Los aficionados podrán seguir la transmisión mediante Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo y la aplicación oficial de Telemundo.

Estados Unidos vs. Senegal EN VIVO: ficha rápida del partido

Dato Información Partido Estados Unidos vs. Senegal Competición Amistoso internacional previo al Mundial 2026 Fecha Domingo 31 de mayo de 2026 Hora 3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PT TV Telemundo Deportes Streaming Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio Bank of America Stadium Ciudad Charlotte, Carolina del Norte

La selección de Estados Unidos buscará despedirse de su afición con una actuación convincente antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Frente a una selección tan competitiva como Senegal, el amistoso ofrecerá una de las últimas oportunidades para medir el verdadero potencial de la USMNT antes de afrontar el mayor desafío de su generación.

La selección de fútbol de Estados Unidos (USMNT) enfrenta a su similar de Senegal en Charlotte, Carolina del Norte, en un partido amistoso preparatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026. | Crédito: @usmnt / X