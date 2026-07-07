Colombia se juega este martes 7 de julio uno de los partidos más importantes de su campaña en la Copa Mundial FIFA 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo enfrenta a Suiza en el BC Place de Vancouver por los octavos de final del torneo, en una eliminatoria que reúne a dos equipos que han destacado por su solidez defensiva y capacidad para competir bajo presión.
La Tricolor llega a esta instancia después de eliminar a Ghana y consolidarse como una de las selecciones más equilibradas del campeonato. Liderados por James Rodríguez, Luis Díaz, Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, los colombianos buscan dar un paso más hacia una histórica clasificación a cuartos de final. Del otro lado aparece una selección suiza experimentada, encabezada por Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo, que también ha demostrado credenciales para convertirse en una de las sorpresas del Mundial.
La expectativa es especialmente alta entre la comunidad hispana de Estados Unidos, donde millones de aficionados seguirán el encuentro desde distintos puntos del país. El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto.
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante la cobertura especial de Telemundo Deportes EN VIVO, señal oficial en español de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos. Además, el partido estará disponible a través de Peacock, la App Telemundo y otras plataformas autorizadas.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?
Telemundo Deportes forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos y transmitirá en español el partido entre Colombia y Suiza correspondiente a los octavos de final.
La señal estará disponible mediante televisión abierta en múltiples mercados del país, además de operadores de cable, satélite y plataformas digitales compatibles.
¿Cómo ver Colombia vs. Suiza EN VIVO por Peacock?
Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.
Además de la transmisión en vivo de Colombia vs. Suiza, Peacock ofrece acceso a repeticiones, momentos destacados, programas especiales, análisis tácticos y contenido exclusivo relacionado con el Mundial.
Opciones para ver Colombia vs. Suiza online
- Peacock Premium
- App Telemundo
- Telemundo Deportes
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Fubo
- DIRECTV Stream
¿En qué dispositivos puedo ver Telemundo Deportes y Peacock?
La transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026 estará disponible en múltiples dispositivos con conexión a internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
- Xbox
- PlayStation
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Colombia vs. Suiza en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de televisión por cable, satélite o señal abierta, estas son algunas de las principales ciudades donde podrás seguir el partido.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Los Ángeles, California
- Canal 52 de señal local
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
- Canal 835 de Dish
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, D.C.
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza en las principales ciudades de Estados Unidos?
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Nueva York
|Nueva York
|4:00 p.m. ET
|Newark
|Nueva Jersey
|4:00 p.m. ET
|Filadelfia
|Pensilvania
|4:00 p.m. ET
|Washington D.C.
|Distrito de Columbia
|4:00 p.m. ET
|Baltimore
|Maryland
|4:00 p.m. ET
|Boston
|Massachusetts
|4:00 p.m. ET
|Miami
|Florida
|4:00 p.m. ET
|Orlando
|Florida
|4:00 p.m. ET
|Tampa
|Florida
|4:00 p.m. ET
|Atlanta
|Georgia
|4:00 p.m. ET
|Charlotte
|Carolina del Norte
|4:00 p.m. ET
|Detroit
|Michigan
|4:00 p.m. ET
|Cleveland
|Ohio
|4:00 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|3:00 p.m. CT
|Dallas
|Texas
|3:00 p.m. CT
|Houston
|Texas
|3:00 p.m. CT
|San Antonio
|Texas
|3:00 p.m. CT
|Austin
|Texas
|3:00 p.m. CT
|Minneapolis
|Minnesota
|3:00 p.m. CT
|Kansas City
|Missouri
|3:00 p.m. CT
|Denver
|Colorado
|2:00 p.m. MT
|Salt Lake City
|Utah
|2:00 p.m. MT
|Albuquerque
|Nuevo México
|2:00 p.m. MT
|Phoenix
|Arizona
|1:00 p.m. MST
|Las Vegas
|Nevada
|1:00 p.m. PT
|Los Ángeles
|California
|1:00 p.m. PT
|San Diego
|California
|1:00 p.m. PT
|San Francisco
|California
|1:00 p.m. PT
|Sacramento
|California
|1:00 p.m. PT
|Portland
|Oregón
|1:00 p.m. PT
|Seattle
|Washington
|1:00 p.m. PT
|Anchorage
|Alaska
|12:00 p.m. AKDT
|Honolulu
|Hawái
|10:00 a.m. HST
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Colombia vs. Suiza
|Competición
|Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Octavos de final
|Fecha
|Martes 7 de julio de 2026
|Hora (ET)
|4:00 p.m.
|Hora (PT)
|1:00 p.m.
|TV en español
|Telemundo Deportes
|Streaming
|Peacock y App Telemundo
|Estadio
|BC Place
|Ciudad
|Vancouver, Canadá
Análisis de Noé Yactayo
“Colombia ha construido una identidad muy reconocible durante este Mundial. La selección de Néstor Lorenzo combina disciplina táctica, intensidad defensiva y talento individual para competir contra cualquier rival. La experiencia de James Rodríguez y la explosividad de Luis Díaz han permitido que la Tricolor afronte los momentos decisivos con una madurez que pocas veces había mostrado en torneos de esta magnitud.
Suiza representa una prueba especialmente compleja. Es un equipo que rara vez pierde el equilibrio, que entiende perfectamente cómo administrar los tiempos de una eliminatoria y que cuenta con futbolistas acostumbrados a disputar partidos de máxima exigencia en Europa. Si Colombia logra imponer su ritmo y aprovechar los espacios que puedan aparecer en transición, tendrá argumentos para avanzar. Sin embargo, todo apunta a un encuentro muy cerrado donde los detalles, las jugadas a balón parado y la eficacia frente al arco podrían definir quién continúa soñando con las semifinales del Mundial 2026″.