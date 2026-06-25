Estados Unidos y Turquía se enfrentan este jueves 25 de junio en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 , en un duelo que define el liderato del Grupo D y los cruces de dieciseisavos de final. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en Estados Unidos estará disponible por Telemundo Deportes en televisión abierta y mediante Peacock TV vía streaming.

USMNT llega clasificada y con la obligación de asegurar el primer puesto para evitar a un rival más fuerte en la siguiente ronda, mientras que Turquía, ya eliminada, busca despedirse del torneo con un triunfo que pueda dar la sorpresa de la jornada.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Turquía por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

La señal de Telemundo Deportes podrá seguirse mediante su aplicación oficial con acceso de un proveedor de televisión autorizado y a través de distintas plataformas compatibles que incluyen la señal del canal.

Opciones para seguir Estados Unidos vs. Turquía EN VIVO

App Telemundo (iOS y Android)

Permite acceder a la programación en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast.

Peacock TV

La plataforma de NBCUniversal transmitirá el partido en vivo para los suscriptores en Estados Unidos, además de ofrecer repeticiones, programas especiales y cobertura exclusiva del Mundial FIFA 2026.

Hulu + Live TV

Incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados y permite ver el encuentro desde Smart TV, computadoras y dispositivos móviles.

YouTube TV

Ofrece acceso a canales locales de Telemundo en distintas ciudades de Estados Unidos, además de almacenamiento DVR en la nube.

Fubo

Integra la señal de Telemundo dentro de varios de sus paquetes deportivos con transmisión en vivo.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO por TV en Estados Unidos?

Si prefieres seguir el encuentro mediante televisión abierta, cable o satélite, estas son algunas de las principales afiliadas de Telemundo en Estados Unidos.

Principales canales de Telemundo

Nueva York: Canal 47 (OTA), Spectrum 47, Optimum 16 y 1007, DIRECTV 406 y 407

Canal 47 (OTA), Spectrum 47, Optimum 16 y 1007, DIRECTV 406 y 407 Miami: Canal 51 (OTA), Xfinity 13, DIRECTV 406 y 407

Canal 51 (OTA), Xfinity 13, DIRECTV 406 y 407 Los Ángeles: Consulta la afiliada local de Telemundo según tu operador

Consulta la afiliada local de Telemundo según tu operador Chicago: Canal 5.3 y 44 (OTA), Xfinity 4, DIRECTV 406 y 407

Canal 5.3 y 44 (OTA), Xfinity 4, DIRECTV 406 y 407 Houston: Canal 47 (OTA), Xfinity 11, DIRECTV 406 y 407

Canal 47 (OTA), Xfinity 11, DIRECTV 406 y 407 Dallas: Canal 39 (OTA), Spectrum 10, DIRECTV 406 y 407

Canal 39 (OTA), Spectrum 10, DIRECTV 406 y 407 Orlando: Canal 31 (OTA), Spectrum 62, Xfinity 21

Canal 31 (OTA), Spectrum 62, Xfinity 21 Phoenix: Canal 39 (OTA), Cox 20

Canal 39 (OTA), Cox 20 San Francisco: Canal 48 (OTA), Xfinity 18

Canal 48 (OTA), Xfinity 18 San Diego: Canal 48 (OTA), Cox 20

Canal 48 (OTA), Cox 20 Las Vegas: Canal 39 (OTA), Cox 9

Canal 39 (OTA), Cox 9 Seattle: Canal 7.4 (OTA), Xfinity 326

Canal 7.4 (OTA), Xfinity 326 Washington D. C.: Canal 44 (OTA), DIRECTV 406 y 407

Canal 44 (OTA), DIRECTV 406 y 407 Denver: Canal 25 (OTA), Xfinity 11

Canal 25 (OTA), Xfinity 11 San Antonio: Canal 60 (OTA), Spectrum 17

Canal 60 (OTA), Spectrum 17 Atlanta: Canal 47.2 (OTA), Spectrum 24, Xfinity 18

Canal 47.2 (OTA), Spectrum 24, Xfinity 18 Tampa: Canal 49 (OTA), Spectrum 19, Xfinity 21

Canal 49 (OTA), Spectrum 19, Xfinity 21 Albuquerque: Canal 2 (OTA), Xfinity 18

Canal 2 (OTA), Xfinity 18 Austin: Canal 42.2 (OTA), Spectrum 55

Canal 42.2 (OTA), Spectrum 55 Baltimore: Canal 4.3 (OTA), Xfinity 565

Canal 4.3 (OTA), Xfinity 565 Bakersfield: Canal 13 (OTA), Spectrum 30

En la mayoría de mercados nacionales, Dish Network ofrece la señal de Telemundo en el canal 835, mientras que DIRECTV la distribuye mediante los canales 406 y 407.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Turquía por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Estados Unidos vs. Turquía Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo D (Jornada 3) Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Hora 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT Canal de TV Telemundo Deportes Streaming Peacock TV Estadio El SoFi Stadium Ciudad Inglewood, California, Estados Unidos.

La selección dirigida por Mauricio Pochettino ha cumplido con las expectativas en casa. Dos victorias en dos partidos, ante Paraguay el resultado fue 4-1 y ante Australia 2-0, estos marcadores le permitieron asegurar su presencia en los dieciseisavos de final antes de la última jornada. La realidad turca es completamente distinta. Considerada una selección capaz de competir por un lugar en la siguiente ronda, terminó convirtiéndose en una de las decepciones de la fase de grupos. Sigue toda la cobertura del encuentro por Telemundo Deportes EN VIVO y Peacock TV Online desde Estados Unidos.