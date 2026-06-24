Brasil se medirá contra Escocia este miércoles 24 de junio, por la tercera fecha del grupo C del Mundial de Fútbol 2026, en Hard Rock Stadium (Miami Stadium), en Miami Gardens, a las 3:00 p.m. (PT), 4:00 p.m. (México) y 7:00 p.m. (Buenos Aires). El conjunto de Carlo Ancelotti tiene que sumar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos. de final. Sin embargo, la tarea no será sencilla; al frente tendrá un equipo que se juega la vida, porque una derrota los eliminará de la Copa del Mundo.

¿Quieres ver el partido desde tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en español para Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, mientras que los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Peacock, la aplicación de Telemundo y diversos servicios de streaming compatibles con dispositivos móviles y televisores inteligentes. Telemundo y Peacock forman parte de la cobertura oficial en español del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir la transmisión del partido mediante la señal de Telemundo, disponible en televisión abierta en numerosos mercados de Estados Unidos, así como a través de plataformas digitales autorizadas.

Entre las principales alternativas para ver el encuentro destacan:

App Telemundo (iOS y Android)

Peacock

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

Telemundo Deportes En Vivo

La cobertura incluirá la previa, narración en español, análisis y reacciones posteriores al compromiso. Además, Telemundo y Peacock ofrecen acceso a la cobertura oficial del Mundial 2026 para la audiencia hispana en Estados Unidos.

Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Brasil vs. Escocia en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu proveedor de televisión, estas son algunas de las referencias más consultadas por los usuarios hispanos en Estados Unidos.

Telemundo en Nueva York

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago

Canal 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles

Telemundo 52

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Brasil vs. Escocia EN VIVO ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone y iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

Brasil vs. Escocia: horario y dónde ver EN VIVO en Estados Unidos

Partido Brasil vs. Escocia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo C Fecha Miércoles 24 de junio Hora ET 6:00 p.m. Hora CT 5:00 p.m. Hora MT 4:00 p.m. Hora PT 3:00 p.m. TV Telemundo Streaming Peacock, App Telemundo, fuboTV Estadio Hard Rock Stadium (Miami Stadium) Ciudad Florida Árbitro César Arturo Ramos (México)

El encuentro entre Brasil vs. Escocia se disputará este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium (Miami Stadium). La selección brasileña busca asegurar su clasificación, mientras que el conjunto europeo tiene que ganar para no quedar eliminado del torneo.

La transmisión oficial para Estados Unidos estará disponible mediante Telemundo Deportes EN VIVO, señal abierta de Telemundo y streaming por Peacock, además de otras plataformas compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras. La cadena estadounidense posee los derechos de transmisión en español de la Copa Mundial FIFA 2026 para el público hispano.

Partido gratis, Brasil vs. Escocia: ver ahora DSports, DIRECTV, TyC Sports y ESPN online. (Video: @brasil)