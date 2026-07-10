España afronta una dura prueba frente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará avanzar a las semifinales en un encuentro que reunirá a dos de las selecciones más fuertes del torneo y que promete captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

En Estados Unidos, Telemundo Deportes será una de las principales alternativas para seguir el compromiso EN VIVO en español, tanto por televisión abierta como mediante sus plataformas digitales. Si quieres conocer cómo acceder a la transmisión, las opciones para verla por internet y los horarios oficiales según tu país, continúa leyendo esta guía.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO por TV o Internet?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido entre España y Bélgica a través de Telemundo Deportes, que ofrecerá una amplia cobertura del Mundial 2026.

Estas son las principales formas de ver la transmisión:

Telemundo (TV abierta): Disponible gratuitamente en la mayoría de mercados de Estados Unidos mediante antena digital.

Disponible gratuitamente en la mayoría de mercados de Estados Unidos mediante antena digital. Televisión por cable o satélite: Telemundo forma parte de la programación de operadores como Xfinity, Spectrum, Cox, DIRECTV, Dish y otros proveedores.

Telemundo forma parte de la programación de operadores como Xfinity, Spectrum, Cox, DIRECTV, Dish y otros proveedores. Telemundo Deportes App: Disponible para dispositivos Android e iPhone. En algunos contenidos es necesario iniciar sesión con un proveedor de TV.

Disponible para dispositivos Android e iPhone. En algunos contenidos es necesario iniciar sesión con un proveedor de TV. Sitio web de Telemundo Deportes: Permite seguir determinados eventos en vivo desde un navegador compatible.

Permite seguir determinados eventos en vivo desde un navegador compatible. Smart TV: Accediendo mediante aplicaciones compatibles o utilizando dispositivos como Chromecast, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV y Android TV.

Accediendo mediante aplicaciones compatibles o utilizando dispositivos como Chromecast, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV y Android TV. Servicios de streaming con señal de Telemundo: Plataformas como YouTube TV, Hulu + Live TV, fuboTV y Sling TV (según disponibilidad del mercado) incluyen la señal en determinados planes.

¿Se puede ver Telemundo Deportes desde el extranjero?

La cobertura en vivo de Telemundo Deportes está destinada principalmente al público de Estados Unidos.

Fuera del territorio estadounidense, la transmisión de los partidos del Mundial 2026 suele estar restringida debido a los derechos internacionales de emisión. Esto significa que la señal en vivo y parte del contenido de la plataforma pueden no estar disponibles desde otros países.

Si te encuentras en Latinoamérica, Europa u otra región, deberás consultar cuál es el canal o plataforma que posee los derechos oficiales del Mundial 2026 en tu país.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)

¿A qué hora juega España vs. Bélgica? Horarios por país

España enfrenta a Bélgica en Los Ángeles este viernes 10 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026.